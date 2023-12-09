Опасность в каждой бутылке: врачи рассказали о пагубном влиянии газировки на наш организм

Газированные сладкие напитки популярны во всем мире, но не многие задумываются о скрытой опасности для нашего здоровья и длительных неприятных последствиях от их употребления.

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Более половины молодежи и почти половина взрослого населения многих стран мира ежедневно употребляют газировку, и это понятно — мы любим шипение и прилив сладости. Но мало кто задумывается о том, как этот шипучий напиток влияет на наше здоровье. Наука предлагает нам окунуться в мир газировки и узнать, что на самом деле находится в банке, пишет HuffPost.

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Большинство газировок содержат газированную воду, подсластитель в виде сахара или кукурузного сиропа с высоким содержанием фруктозы, фосфорную кислоту для придания вкуса и увеличения срока годности, а также натуральные ароматизаторы. Некоторые, например Pepsi и Coca-Cola, также содержат кофеин. В обычной банке газировки содержится около 155 калорий, 38 граммов углеводов, 37 граммов сахара (больше рекомендуемой дневной нормы) и 34 миллиграмма кофеина.

Диетолог Соня Анджелоне и доктор Суприя Рао, эксперт в области гастроэнтерологии, отмечают, что благодаря кофеину и сахару газировка может дать вам быстрый заряд энергии. Но эта энергия недолговечна и может привести к энергетическому спаду. Кроме того, газировка может вызвать вздутие живота, газообразование и даже нарушить здоровье кишечника, что приведет к дискомфорту и проблемам с пищеварением.

Более серьезные последствия ежедневного употребления газировки проявляются со временем. Доктор Нил Полвин, специалист по восстановительной медицине, предупреждает, что регулярное употребление газировки может привести к набору веса, особенно опасного жира на животе. Это повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2-го типа и даже некоторых видов рака. Кроме того, газировка связана с заболеваниями почек, высоким кровяным давлением и повышенным уровнем холестерина. Страдает не только тело, но и мозг: повышается риск депрессии и слабоумия.

Первый в мире газированный напиток, имбирный эль Вернора, был создан случайно в 1866 году, когда аптекарь из Детройта оставил бочку с сиропом имбирного эля, смешанного с содовой водой, в подвале своего магазина на четыре года Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Вы можете подумать, что переход на диетическую газировку может стать решением проблемы, но эксперты с этим не согласны. Диетическая газировка с искусственными подсластителями также связана с проблемами с кишечником, сердцем и мозгом, так что это не тот здоровый вариант, за который ее часто принимают.

Если вы решили сократить потребление газировки, подумайте, что вам в ней нравится. Кофеин или сочетание сладкого и шипучего? Существуют более здоровые альтернативы, такие как газированная вода с фруктами, комбуча или даже домашние настойки. А если вы отказываетесь от кофеина, делайте это постепенно, чтобы избежать головных болей и поддерживать уровень энергии в течение дня.

Переход от ежедневного употребления газировки к редким лакомствам — дело непростое, но полезное как для вашего здоровья в ближайшем будущем, так и в долгосрочной перспективе. Поэтому в следующий раз, когда вы потянетесь за банкой, подумайте о более здоровой альтернативе. Ваше тело (и мозг) будут вам благодарны. Помните, что небольшие изменения в наших ежедневных привычках могут оказать большое влияние на наше здоровье.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.