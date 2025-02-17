Врач назвал последние слова, которые люди чаще всего говорят в конце жизни

Медик считает, что молодежь должна серьезно отнестись к этим вещам, ведь многие из них живут в мире, где любовь и прощение стали "бессмысленными и устаревшими банальностями".

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Врач-онколог, автор популярных книг и лауреат Пулитцеровской премии Сиддхартха Мукхерджи назвал фразы, которые люди в разных вариациях чаще всего говорят перед смертью. Как утверждает выдающийся медик, пациенты чувствуют, что они умирают и довольно часто хотят выразить свою благодарность другим или исправить ошибки. Об этом пишет издание Make It.

Последние слова пациентов

"Каждый человек, которого я встречал в этот переходный момент, хотел сказать одну из этих фраз: "Хочу сказать, что я тебя люблю", "Прощаю тебя" или спрашивал "Ты скажешь мне, что любишь меня?" или "Ты меня прощаешь?" — говорит Мукхерджи

Люди могли годами таить обиды, жить с чувством вины или обижаться на кого-то, но боялись об этом сказать, чтобы не казаться уязвимыми. Поскольку это была последняя возможность высказаться, они наконец решались.

Сиддхартха Мукхерджи, врач-онколог Фото: CNBC

Сиддхартха считает, что молодёжь должна серьёзно отнестись к этим вещам, ведь они уже живут в мире, где любовь и прощение стали бессмысленными и устаревшими банальностями. "Чаще используйте такие слова, как "любовь" и "прощение", но не как пустые клише. Наполните их настоящим смыслом. Делайте это по-своему", — советует Мукерджи.

Мнение психолога

Эти слова подтверждает и психолог Ричард Коуден, который советует не ждать последней возможности, чтобы сказать близким людям то, что имеет для вас важное значение.

"Не хочется признавать, что вы сделали что-то не так, естественно защищать свою самооценку, отвергая то, что произошло, или оправдываться. Впрочем, такое осознание может освободить вас от ошибок в прошлом и позволит жить более полноценно здесь и сейчас. Вы можете удивиться, насколько лучше будете чувствовать себя, если пройдете через процесс прощения. Просите прощения за свои проступки, выражайте благодарность людям здесь и сейчас, не ждите последнего момента", — подчеркнул Коуден.

Напомним, ранее Фокус писал, что врач Сара Уэлс за 20 лет карьеры в сфере паллиативной помощи помогла около 2000 пациентам с неизлечимыми болезнями. Недавно она решила рассказать, о чём именно жалеют люди в последние дни и часы своей жизни.

А вот медсестра хосписа Джули МакФадден из США рассказала о том, что видят перед смертью "почти все люди". Женщина отметила, что, по мнению общественности, видения, которые видят на смертном одре, успокаивают.