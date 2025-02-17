Лікар назвав останні слова, які люди найчастіше кажуть у кінці життя

Медик вважає, що молодь має серйозно поставитися до цих речей, адже багато хто з них живе у світі, де любов і прощення стали "безглуздими та застарілими банальностями".

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Лікар-онколог, автор популярних книг та лауреат Пулітцерівської премії Сіддхартха Мукхерджі назвав фрази, які люди в різних варіаціях найчастіше промовляють перед смертю. Як стверджує видатний медик, пацієнти відчувають, що вони помирають і досить часто хочуть висловити свою вдячність іншим або виправити помилки. Про це пише видання Make It.

Останні слова пацієнтів

"Кожна людина, яку я зустрічав у цей перехідний момент, хотіла сказати одну з цих фраз: "Хочу сказати, що я тебе люблю", "Прощаю тобі" або запитувала "Ти скажеш мені, що любиш мене?" чи "Ти мене вибачаєш?" — каже Мукхерджі

Люди могли роками таїти образи, жити з почуттям провини або ображатися на когось, але боялись про це сказати, щоб не здаватися вразливими. Оскільки це була остання можливість висловитись, вони нарешті наважувались.

Сіддхартха Мукхерджі, лікар-онколог Фото: CNBC

Сіддхартха вважає, що молодь має серйозно поставитися до цих речей, адже вони вже живуть у світі, де любов і прощення стали безглуздими та застарілими банальностями. "Частіше використовуйте такі слова, як "любов" і "прощення", але не як пусті кліше. Наповніть їх справжнім змістом. Робіть це по-своєму", — радить Мукерджі.

Думка психолога

Ці слова підтверджує й психолог Річард Коуден, який радить не чекати останньої можливості, аби сказати близьким людям те, що має для вас важливе значення.

"Не хочеться визнавати, що ви зробили щось не так, природно захищати свою самооцінку, відкидаючи те, що сталося, або виправдовуватися. Втім, таке усвідомлення може звільнити вас від помилок у минулому і дозволить жити більш повноцінно тут і зараз. Ви можете здивуватися, наскільки краще почуватиметеся, якщо пройдете через процес прощення. Просіть вибачення за свої провини, висловлюйте вдячність людям тут і зараз, не чекайте останньої миті", — наголосив Коуден.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що лікарка Сара Велс за 20 років кар’єри у сфері паліативної допомоги допомогла близько 2000 пацієнтам із невиліковними хворобами. Нещодавно вона вирішила розповісти, про що саме шкодують люди в останні дні та години свого життя.

А от медсестра хоспісу Джулі МакФадден зі США розповіла про те, що бачать перед смертю "майже всі люди". Жінка зазначила, що, на думку громадськості, видіння, які бачать на смертному одрі, заспокоюють.