Небезпека в кожній пляшці: лікарі розповіли про згубний вплив газованої води на наш організм

Газовані солодкі напої популярні в усьому світі, але мало хто замислюється про приховану небезпеку для нашого здоров'я і тривалі неприємні наслідки від їх вживання.

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Понад половина молоді та майже половина дорослого населення багатьох країн світу щодня вживають газовану воду, і це зрозуміло — ми любимо шипіння і приплив солодощів. Але мало хто замислюється про те, як цей шипучий напій впливає на наше здоров'я. Наука пропонує нам зануритися у світ газованої води і дізнатися, що насправді міститься в банці, пише HuffPost.

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Більшість газованих напоїв містять газовану воду, підсолоджувач у вигляді цукру або кукурудзяного сиропу з високим вмістом фруктози, фосфорну кислоту для надання смаку і збільшення терміну придатності, а також натуральні ароматизатори. Деякі, наприклад Pepsi і Coca-Cola, також містять кофеїн. У звичайній банці газованої води міститься приблизно 155 калорій, 38 грамів вуглеводів, 37 грамів цукру (більше за рекомендовану денну норму) і 34 міліграми кофеїну.

Дієтологиня Соня Анджелоне і докторка Супрія Рао, експертка в галузі гастроентерології, зазначають, що завдяки кофеїну і цукру газована вода може дати вам швидкий заряд енергії. Але ця енергія недовговічна і може призвести до енергетичного спаду. Крім того, газована вода може спричинити здуття живота, газоутворення і навіть порушити здоров'я кишківника, що призведе до дискомфорту і проблем із травленням.

Серйозніші наслідки щоденного вживання газованої води проявляються з часом. Доктор Ніл Полвін, фахівець з відновлювальної медицини, попереджає, що регулярне вживання газованої води може призвести до набору ваги, особливо небезпечного жиру на животі. Це підвищує ризик серцево-судинних захворювань, діабету 2-го типу і навіть деяких видів раку. Крім того, газована вода пов'язана із захворюваннями нирок, високим кров'яним тиском і підвищеним рівнем холестерину. Страждає не тільки тіло, а й мозок: підвищується ризик депресії та недоумства.

Перший у світі газований напій, імбирний ель Вернора, був створений випадково 1866 року, коли аптекар із Детройта залишив діжку із сиропом імбирного елю, змішаного з содовою водою, у підвалі свого магазину на чотири роки Фото: DALL-E/Valentyn Surnin

Ви можете подумати, що перехід на дієтичну газовану воду може стати вирішенням проблеми, але експерти з цим не згодні. Дієтична газована вода зі штучними підсолоджувачами також пов'язана з проблемами з кишківником, серцем і мозком, тож це не той здоровий варіант, за який її часто приймають.

Якщо ви вирішили скоротити споживання газованої води, подумайте, що вам у ній подобається. Кофеїн чи поєднання солодкого і шипучого? Існують більш здорові альтернативи, як-от газована вода з фруктами, комбуча або навіть домашні настоянки. А якщо ви відмовляєтеся від кофеїну, робіть це поступово, щоб уникнути головного болю та підтримувати рівень енергії протягом дня.

Перехід від щоденного вживання газованої води до рідкісних ласощів — справа непроста, але корисна як для вашого здоров'я в найближчому майбутньому, так і в довгостроковій перспективі. Тому наступного разу, коли ви потягнетеся за банкою, подумайте про більш здорову альтернативу. Ваше тіло (і мозок) будуть вам вдячні. Пам'ятайте, що невеликі зміни в наших щоденних звичках можуть мати великий вплив на наше здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.