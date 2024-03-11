Через дієтичну газовану воду серце пропускає удари: чим це загрожує

Дослідники виявили небезпечний стан, розвиток якого збільшує пристрасть до дієтичної газованої води.

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Учені з'ясували, що штучно послаблені безалкогольні напої можуть мати негативний вплив на роботу серця, пише Futurism.

Нове дослідження, проведене експертами з Шанхайської клінічної лікарні, виявило зв'язок між регулярним вживанням дієтичної газованої води та небезпечним нерегулярним серцебиттям.

Йдеться про фібриляцію передсердь — медичний термін, що позначає нерегулярне серцебиття. Серед симптомів також прискорене серцебиття, втома, запаморочення і задишка.

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На основі даних понад 200 тис. пацієнтів, команда дослідників виявила, що газовані напої з нецукровими підсолоджувачами значно збільшували ризик розвитку фібриляції, як порівняти з тими, хто надавав перевагу фруктовому соку або звичайній газованій воді.

У людей, які випивали понад 2 л дієтичних напоїв на тиждень, ймовірність розвитку фібриляції була на 20% вищою.

Повернення до звичайної газованої води теж здається не найкращою ідеєю. Учені з Шанхая з'ясували, що вживання понад 2 л звичайної підсолодженої газованої води на тиждень збільшує ризик фібриляції на 10%.

Частина випробовуваних, які пили несолодкий фруктовий або овочевий сік, мали ризик розвитку небезпечної хвороби на 8% нижчий, ніж любителі газованої води.

Дієтологиня Пенні Кріс-Етертон зазначила, що це дослідження стало першим, де було перевірено зв'язок газованих напоїв із фібриляцією.

"Необхідно провести додаткові дослідження, щоб підтвердити отримані результати. Тим часом, вода залишається найкращим вибором, а газованих напоїв краще уникати", — каже Кріс-Етертон.

Звичайно, вживання великої кількості дієтичної газованої води, ймовірно, не буде таким шкідливим для серця, як надмірне вживання алкоголю. Але виявлений ризик досить серйозний, щоб переглянути свої звички.

Нагадаємо, лікарі розповіли про згубний вплив газованої води на наш організм. завдяки кофеїну і цукру газована вода може дати вам швидкий заряд енергії. Але ця енергія недовговічна і може призвести до енергетичного спаду.