Весна приходит на Землю раньше, чем последние несколько десятилетий: что произошло

Новое исследование показывает, что весенние цветы на планете начали распускаться значительно раньше чем десятилетия назад.

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В национальном парке Доньяна на юго-западе Испании идеальные условия для цветения наступили на несколько недель раньше, чем ожидали ученые. В общей сложности в парке произрастает 875 видов растений и некоторые из них являются популярными во всем мире, например, лаванда, розмарин, тимьян, гвоздика, кориандр, молочай, можжевельник и ежевика, пишет Science Alert.

Сотрудники парка заметили, что в этом году процесс цветения местных растений начался немного раньше, чем все ожидали. Предполагается, что это произошло благодаря увеличению средней температуры всего на один градус по Цельсию.

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В новом исследовании команда из Севильского университета в Испании и Государственного университета Сан-Паулу в Бразилии смогла отследить время цветения растений в парке, используя данные о цветении 51 вида кустарников и деревьев за последние 35 лет. Ученые обнаружили, что с каждым годом процесс цветения местных растений начинается все раньше и раньше, сегодня это ускорение достигло своего пика — на 22 раньше, чем впервые было зафиксировано в 1980-х годах.

Авторы исследования отмечают, что данное ускорение вызвано изменениями климата Земли — эти изменения фактически скорректировали биологические ритмы растений, изучаемые в рамках области науки, известной как "фенология".

Результаты исследования показывают, что 80% видов растений в парке начали цвести раньше в этом сезоне, а то время как 68% растений раньше закончили свое цветение. Рекордсменом из всех изученных растений оказался розмарин (Salvia rosmarinus) — он сместил свое цветение на 92 дня.

Авторы исследования отмечают, что разные растения, изученные в ходе исследования, показали разный сдвиг. Например, многие из растений стали попросту цвести дольше, чем раньше, однако также были и растения которые попросту перенесли период цветения, но оставили его продолжительность прежней.

Отметим, что Национальный парк Доньяна граничит с Гибралтарским проливом, а его обширные солончаки служат ключевым местом остановки для видов, которые сезонно перемещаются между Европой и Африкой. В результате любые изменения в этой экосистеме будут иметь последствия. Ожидается, что ситуация здесь может оказать влияние на Северную Европу и Южную Африку.

Так, идеальные условия для цветения наступают раньше, и цветы раньше распускают лепестки. Но почти все виды в этом исследовании для размножения полагаются на опыление насекомыми, а насекомые питаются цветами. Ученые планируют продолжить свои наблюдения, чтобы понять, как изменение климата в этой зоне повлияет на земные экосистемы в разных уголках планеты.

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