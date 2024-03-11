Весна приходить на Землю раніше, ніж останні кілька десятиліть: що сталося

Нове дослідження показує, що весняні квіти на планеті почали розпускатися значно раніше ніж десятиліття тому.

Related video

У національному парку Доньяна на південному заході Іспанії ідеальні умови для цвітіння настали на кілька тижнів раніше, ніж очікували вчені. Загалом у парку росте 875 видів рослин і деякі з них є популярними в усьому світі, наприклад, лаванда, розмарин, чебрець, гвоздика, коріандр, молочай, ялівець і ожина, пише Science Alert.

Співробітники парку помітили, що цього року процес цвітіння місцевих рослин розпочався трохи раніше, ніж усі очікували. Передбачається, що це сталося завдяки збільшенню середньої температури всього на один градус за Цельсієм.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У новому дослідженні команда з Севільського університету в Іспанії та Державного університету Сан-Паулу в Бразилії змогла відстежити час цвітіння рослин у парку, використовуючи дані про цвітіння 51 виду чагарників і дерев за останні 35 років. Вчені виявили, що з кожним роком процес цвітіння місцевих рослин починається дедалі раніше й раніше, сьогодні це прискорення досягло свого піка — на 22 роки раніше, ніж уперше було зафіксовано в 1980-х роках.

Автори дослідження зазначають, що це прискорення спричинене змінами клімату Землі — ці зміни фактично скоригували біологічні ритми рослин, які вивчають у межах галузі науки, відомої як "фенологія".

Результати дослідження показують, що 80% видів рослин у парку почали цвісти раніше в цьому сезоні, в той час, як 68% рослин раніше закінчили своє цвітіння. Рекордсменом з усіх вивчених рослин виявився розмарин (Salvia rosmarinus) — він змістив своє цвітіння на 92 дні.

Автори дослідження зазначають, що різні рослини, вивчені під час дослідження, показали різний зсув. Наприклад, багато хто з рослин стали просто цвісти довше, ніж раніше, проте також були та рослини, які просто перенесли період цвітіння, але залишили його тривалість колишньою.

Зазначимо, що Національний парк Доньяна межує з Гібралтарською протокою, а його великі солончаки слугують ключовим місцем зупинки для видів, що сезонно переміщуються між Європою та Африкою. У результаті будь-які зміни в цій екосистемі матимуть наслідки. Очікується, що ситуація тут може вплинути на Північну Європу і Південну Африку.

Так, ідеальні умови для цвітіння настають раніше, і квіти раніше розпускають пелюстки. Але майже всі види в цьому дослідженні для розмноження покладаються на запилення комахами, а комахи харчуються квітами. Вчені планують продовжити свої спостереження, щоб зрозуміти, як зміна клімату в цій зоні вплине на земні екосистеми в різних куточках планети.

Раніше Фокус писав про те, що "зелені легені" Землі знищить пекельне полум'я: чому ліси Амазонки виявилися вразливими.