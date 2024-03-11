Мир все ближе к пропасти. Найден еще один мрачный сигнал изменения климата

Наблюдения показывают, что эта зима стала самой теплой за все время наблюдений — это еще один признак того, что мир движется к беспрецедентной эре климатического кризиса.

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Ученые по всему миру больше не предупреждают о наступлении климатического кризис, они прямым текстом заявляют о том, что Земля уже переступила из "эры глобального потепления" в "эру глобального кипения". В результате прошлый 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а планета столкнулась с невероятными волнами жары, засухи и лесных пожаров, пишет Science Alert.

Теперь ученые заявляют о еще одном признаке того, что мир движется к беспрецедентной эре в результате климатического кризиса: данные показывают, что эта зима стала самой теплой из всех, когда-либо зарегистрированных на материковой части США.

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Данные Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) показывают, что средняя температура в так называемых нижних 48 штатах США с декабря прошлого года по февраль 2024 года составила 3,1 градуса по Цельсию, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений, с 1890-х годов.

Исследователи заявляют, что этот показатель на 3°C выше среднего показателя за 20 век. Предыдущий рекорд был установлен в 2016 году, а самая холодная зима наблюдалась в 1979 году. В результате невероятно высоких температур в Коптильне-Крик зафиксировали крупнейший пожар в истории Техаса, который уничтожил более 400 000 гектаров земли.

Еще одним побочным эффектом потепления стало устойчивое уменьшение ледяного покрова Великих озер: ледяной покров достиг своего исторического минимум в 2,7%, в тот период, когда обычно ледяной покров напротив — достигает своего пика.

По словам ученого из Национальной ассоциации океанических и атмосферных исследований Брайана Мрочка, увы, в данный момент человечество пересекло порог и находится на краю климатической пропасти, в то же время ледяной покров Великих озер в целом достиг своего исторического минимума.

Отсутствие льда влияет на все: от предприятий, занимающихся спортом на открытом воздухе, до рыболовства, которое использует лед для защиты от хищников во время нереста. Это также делает береговую линию более подверженной эрозии, увеличивая потенциальный ущерб прибрежной инфраструктуре.

Ранее в этом году ученые продолжили фиксировать череду температурных рекордов — январь 2024 года стал самым жарким за всю историю наблюдений, как и февраль 2024 года. Исследователи также опасаются, что 2024 год в целом станет намного теплее, чем предыдущий год.

Вероятными причинами невероятной жары ученые называют выбросы парниковых газов, человеческую деятельность, неспособность отказаться от использования ископаемого топлива, а также Эль-Ниньо, господствующего в Тихом океане. Некоторые эксперты также предполагают, что Ла-Нинья — явление, снижающее глобальные температуры — наступит с опозданием Более того с 80% вероятностью, после отступления Эль-Ниньо в Тихом океане воцарится нейтральные условия.

Ранее Фокус писал о том, что ученые заявляют о начале эры "глобального кипения" на планете.