Світ усе ближче до прірви. Знайдено ще один страхітливий сигнал зміни клімату

Спостереження показують, що ця зима стала найтеплішою за весь час спостережень — це ще одна ознака того, що світ рухається до безпрецедентної ери кліматичної кризи.

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Вчені по всьому світу більше не попереджають про настання кліматичної кризи, вони прямим текстом заявляють про те, що Земля вже переступила з "ери глобального потепління" в "еру глобального кипіння". У результаті минулий 2023 рік став найспекотнішим за всю історію спостережень, а планета зіткнулася з неймовірними хвилями спеки, посухи та лісових пожеж, пише Science Alert.

Тепер учені заявляють про ще одну ознаку того, що світ рухається до безпрецедентної ери внаслідок кліматичної кризи: дані показують, що ця зима стала найтеплішою з усіх, коли-небудь зареєстрованих на материковій частині США.

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Дані Національного управління океанічних і атмосферних досліджень (NOAA) показують, що середня температура в так званих нижніх 48 штатах США з грудня минулого року до лютого 2024 року становила 3,1 градуса за Цельсієм, що є найвищим показником за всю історію спостережень, з 1890-х років.

Дослідники заявляють, що цей показник на 3°C вищий за середній показник за 20 століття. Попередній рекорд було встановлено 2016 року, а найхолодніша зима спостерігалася 1979 року. Унаслідок неймовірно високих температур у Коптильні-Крик зафіксували найбільшу пожежу в історії Техасу, яка знищила понад 400 000 гектарів землі.

Ще одним побічним ефектом потепління стало стійке зменшення крижаного покриву Великих озер: крижаний покрив сягнув свого історичного мінімуму в 2,7%, у той період, коли зазвичай крижаний покрив навпаки — досягає свого піка.

За словами вченого з Національної асоціації океанічних і атмосферних досліджень Браяна Мрочка, на жаль, наразі людство перетнуло поріг і перебуває на краю кліматичної прірви, водночас крижаний покрив Великих озер загалом сягнув свого історичного мінімуму.

Відсутність льоду впливає на все: від підприємств, що займаються спортом на відкритому повітрі, до рибальства, яке використовує лід для захисту від хижаків під час нересту. Це також робить берегову лінію більш схильною до ерозії, збільшуючи потенційний збиток прибережній інфраструктурі.

Раніше цього року вчені продовжили фіксувати низку температурних рекордів — січень 2024 року став найспекотнішим за всю історію спостережень, як і лютий 2024 року. Дослідники також побоюються, що 2024 рік загалом стане набагато теплішим, ніж попередній рік.

Ймовірними причинами неймовірної спеки вчені називають викиди парникових газів, людську діяльність, нездатність відмовитися від використання викопного палива, а також Ель-Ніньйо, який панує в Тихому океані. Деякі експерти також припускають, що Ла-Нінья — явище, що знижує глобальні температури, — настане із запізненням. Ба більше, з 80% вірогідністю, після відступу Ель-Ніньйо в Тихому океані запанують нейтральні умови.

Раніше Фокус писав про те, що вчені заявляють про початок ери "глобального кипіння" на планеті.