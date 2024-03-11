Археологи нашли тысячелетние наскальные рисунки: они под угрозой исчезновения (фото)

В Бразилии археологи нашли 16 памятников с наскальными изображениями. Исследователи обнаружили отпечатки человеческих ног и животных, таких как олени и дикие свиньи, а также фигуры, напоминающие небесные тела.

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Недавно археологи из Национального института исторического и художественного наследия (IPHAN) обнаружили 16 новых археологических памятников в бразильском регионе Жалапао. Эти памятники позволяют заглянуть в прошлое, демонстрируя древние наскальные рисунки, которым около 2 000 лет, пишет HeritageDaily.

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Согласно заявлению Министерства культуры Бразилии, на скалах изображены сложные резные рисунки. Ромуло Маседо, археолог из IPHAN, объясняет: "Среди символов есть отпечатки человеческих ног и животных, таких как олени и дикие свиньи, а также фигуры, напоминающие небесные тела".

Это открытие дополняет уже найденный археологический комплекс в регионе Жалапао, где присутствие человека было задокументировано еще 12 000 лет назад. Несмотря на долгую историю, материальных свидетельств связанных с жизнью коренных народов, которые когда-то населяли эту территорию, осталось мало.

Считается, что эти древние сообщества привлекали этот регион из-за его уникального биома, характеризующегося растительностью церрадо, обширными песчаными дюнами и выразительными плато с плоскими вершинами. Однако вновь обнаруженные археологические объекты сталкиваются с неизбежной угрозой эрозии, вандализма, лесных пожаров и деятельности, связанной с вырубкой лесов.

Это побудило IPHAN выступить в защиту культурного наследия Бразилии в регионе Жалапао. Актуальность этого вопроса обусловлена уязвимостью этих объектов к различным природным и антропогенным факторам. Без надлежащих мер предосторожности бесценные сведения о прошлом, которые дают эти наскальные рисунки, могут быть потеряны навсегда.

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Значение этого открытия заключается не только в самих древних произведениях искусства, но и в потенциале, который оно содержит для понимания истории человеческой деятельности в регионе Жалапао.

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