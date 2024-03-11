Археологи знайшли тисячолітні наскельні малюнки: вони під загрозою зникнення (фото)

У Бразилії археологи знайшли 16 пам’яток із наскельними зображеннями. Дослідники виявили відбитки людських ніг і тварин, таких як олені й дикі свині, а також фігури, що нагадують небесні тіла.

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Нещодавно археологи з Національного інституту історичної та мистецької спадщини (IPHAN) виявили 16 нових археологічних пам'яток у бразильському регіоні Жалапао. Ці пам'ятки дають змогу зазирнути в минуле, демонструючи стародавні наскальні малюнки, яким близько 2 000 років, пише HeritageDaily.

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Згідно із заявою Міністерства культури Бразилії, на скелях зображені складні різьблені малюнки. Ромуло Маседо, археолог з IPHAN, пояснює: "Серед символів є відбитки людських ніг і тварин, таких як олені і дикі свині, а також фігури, що нагадують небесні тіла".

Це відкриття доповнює вже знайдений археологічний комплекс у регіоні Жалапао, де присутність людини була задокументована ще 12 000 років тому. Попри довгу історію, матеріальних свідчень пов'язаних з життям корінних народів, які колись населяли цю територію, залишилося обмаль.

Вважається, що ці давні спільноти приваблював цей регіон завдяки його унікальному біому, що характеризується рослинністю церрадо, великими піщаними дюнами та виразними плато з плоскими вершинами. Однак новознайдені археологічні об'єкти стикаються з неминучою загрозою ерозії, вандалізму, лісових пожеж і діяльності, пов'язаної з вирубкою лісів.

Це спонукало IPHAN виступити на захист культурної спадщини Бразилії в регіоні Жалапао. Нагальність цього питання зумовлена вразливістю цих об'єктів до різноманітних природних та антропогенних факторів. Без належних запобіжних заходів безцінні відомості про минуле, які дають ці наскальні малюнки, можуть бути втрачені назавжди.

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Значення цього відкриття полягає не лише в самих стародавніх витворах мистецтва, але й у потенціалі, який воно містить для розуміння історії людської діяльності в регіоні Жалапао.

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