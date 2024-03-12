Опасный вирус атаковал главное убежище дикой природы на Земле: миллионы жизней под угрозой

Исследователи впервые подтвердили наличие вируса птичьего гриппа на Южной Георгии — одном из величайших в мире приютов дикой природы.

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Последние несколько лет ученые то и дело фиксируют распространение вируса птичьего гриппа (H5N1) по всему миру: ранее было зафиксировано, что зараза уже достигла континентальной Антарктиды, которая ранее оставалась в безопасности — угроза нависла над местными сообществами пингвинов. Теперь ученые обнаружили, что птичий грипп также достиг одного из величайших в мире приютов дикой природы — Британской заморской территории, Южной Георгии, пишет BBC.

Известно, что ранее H5N1 уже заразил множество птиц разных видов, но теперь жертвами стали папуасские и королевские пингвины — вирус был подтвержден у десятка особей. К счастью, на субантарктическом острове завершается сезон размножения, а потому непосредственные последствия, как считают ученые, будут ограниченными.

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Однако ученые опасаются, что в следующем сезоне, когда дикая природа вновь соберется вместе, угроза будет более масштабной. Пляжи Южной Георгии славятся своими впечатляющими скоплениями: ежегодно здесь собирается более миллиона особей, чтобы ухаживать, спариваться и воспитывать своих детенышей.

По словам доктора Нормана Рэтклиффа, эколога птиц из Британской антарктической службы, концентрация диких животных вокруг местного побережья просто феноменальна — множество видов пингвинов, альбатросов и тюленей можно встретить на этих территориях. А потому существует опасность, что птичий грипп может широко распространиться и стать причиной высокой смертности по всему острову.

Высоко патогенный птичий грипп (ВПГП) существует уже несколько десятилетий. Однако сегодня мир охватила крупная вспышка, когда штамм вируса H5N1 вызывает гибель бесчисленного количества диких и домашних птиц. Все это время Антарктиде удавалось избежать худшего сценария, однако теперь угроза нависла и над ледовым континентом.

Отметим, что впервые на Южной Георгии птичий грипп был обнаружен в октябре 2023 года — тогда пострадали популяция хищных птиц поморников. Однако позже вирус также был обнаружен из чаек, предполагается, что они заразились через водоросли. Затем, в январе этого года, случаи были подтверждены у слонов и морских котиков. Он также распространяется на антарктических крачек и странствующих альбатросов.

Пингвины фактически стали последней группой животных, пострадавших от птичьего гриппа. Однако и этот барьер пал — у 10 пингвинов подтвердили птичий грипп. Вирус уже добрался до папуасов на Фолклендских островах примерно в 1500 км к западу, так что, вероятно, заражение и на Южной Георгии было лишь вопросом времени.

В данный момент ученые наблюдают, чтобы понять, как птичий грипп взаимодействует с различными видами пингвинов. Например, на Южной Георгии, как правило, встречаются королевские, папуасские, макаронные и антарктические пингвины.

Ранее Фокус писал о том, что смертельный вирус захватил почти все земные континенты: последней пала Антарктида.