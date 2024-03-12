Песчаные черви в "Дюне" никого бы не услышали: астрофизик указал на серьезный киноляп

Известный популяризатор науки Нил де Грасс Тайсон указал на непростительную ошибку в сюжете.

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Американский астрофизик и популяризатор науки Нил де Грасс Тайсон сделал важное замечание по поводу вышедшего на экраны фильма "Дюна II", пишет IFLScience.

Два фильма, как и культовые книги из серии "Дюна", собрали довольно преданных фанатов, которым полюбилась пустынная планета Арракис. Согласно сюжету, на планете производился наркотик "спайс", который делал возможными межгалактические перелеты и способствовал развитию сверхразума. Но этот бесценный ресурс на Арракисе охраняли свирепые песчаные черви Шаи-Хулуд.

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"Это невероятное зрелище. Действие фильма происходит на песчаных дюнах. Там есть очень голодный червь, который скрывается под песком и найдет вас, если вы начнете издавать повторяющиеся звуки", — говорит астрофизик.

В фильме, как и в книге, герои используют "топающее" устройства, которое звуком привлекает червей.

По словам Тайсона, проблема заключается в том, что невозможно стучать по песку.

"Если вы попробуете постучать по песку, этого никто не услышит. Потому что это песок. Если вам необходимо акустическая изоляция от окружающей среды, заполните пространство вокруг себя песком. И вас никто не услышит", — говорит астрофизик.

Еще один аспект, который смутил ученого в "Дюне", касался обряда посвящения фрименов, который заключался в езде на спине Шаи-Хулуда.

"В фильме червь движется быстро и прямо, но физика так не работает. Вы когда-нибудь видела, чтобы змея ползла строго прямо? Нет. Таким существам необходимо извиваться, чтобы отталкиваться и ползти", — подчеркнул Тайсон.

Правда, астрофизик не исключает того, что песочные черви могут двигаться за счет другого механизма, ведь, они инопланетные.

Напомним, у самой дикой сцены "Дюны 2" есть реальный аналог на Земле. Исследователи рассказали несколько фактов о нашей планете, которые делают нас ближе к пустынному Арракису, чем мы могли бы предположить.