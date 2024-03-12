Піщані черв'яки в "Дюні" нікого б не почули: астрофізик вказав на серйозний кіноляп

Відомий популяризатор науки Ніл де Грасс Тайсон вказав на велику помилку в сюжеті.

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Американський астрофізик і популяризатор науки Ніл де Грасс Тайсон зробив важливе зауваження з приводу фільму "Дюна II", що вийшов на екрани, пише IFLScience.

Два фільми, як і культові книжки із серії "Дюна", зібрали досить відданих фанатів, яким полюбилася пустельна планета Арракіс. Згідно з сюжетом, на планеті виробляли наркотик "спайс", який уможливлював міжгалактичні перельоти та сприяв розвитку надрозуму. Але цей неоціненний ресурс на Арракісі охороняли люті піщані черв'яки Шаї-Хулуд.

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"Це неймовірне видовище. Дія фільму відбувається на піщаних дюнах. Там є дуже голодний черв'як, який ховається під піском і знайде вас, якщо ви почнете видавати звуки, що повторюються", — каже астрофізик.

У фільмі, як і в книжці, герої використовують пристрої, що "тупотять", які звуком приваблюють черв'яків.

За словами Тайсона, проблема полягає в тому, що неможливо стукати по піску.

"Якщо ви спробуєте постукати по піску, цього ніхто не почує. Тому що це пісок. Якщо вам необхідна акустична ізоляція від навколишнього середовища, заповніть простір навколо себе піском. І вас ніхто не почує", — каже астрофізик.

Ще один аспект, який збентежив ученого в "Дюні", стосувався обряду посвяти фріменів, що полягав у їзді на спині Шаї-Хулуда.

"У фільмі черв'як рухається швидко і прямо, але фізика так не працює. Ви коли-небудь бачили, щоб змія повзла строго прямо? Ні. Таким істотам необхідно звиватися, щоб відштовхуватися і повзти", — підкреслив Тайсон.

Щоправда, астрофізик не відкидає того, що пісочні черв'яки можуть рухатися за рахунок іншого механізму, адже, вони інопланетні.

Нагадаємо, у найдикішої сцени "Дюни 2" є реальний аналог на Землі. Дослідники розповіли кілька фактів про нашу планету, які роблять нас ближчими до пустельного Арракісу, ніж ми могли б припустити.