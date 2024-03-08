У найдикішої сцени "Дюни 2" є реальний аналог на Землі: про що йдеться

Дослідники розповіли кілька фактів про нашу планету, які роблять нас ближчими до пустельного Арракісу, ніж ми могли б припустити.

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Минулого тижня в прокат вийшла друга частина трилогії "Дюна: Частина 2". У науково-фантастичному фільмі меланж (пряність) не є звичайним наркотиком: ця сполука спричиняє звикання і наділяє того, хто її куштує, життєвою силою, довголіттям і підвищеною усвідомленістю, пише Inverse.

Цікаво, що меланж походить із грибкових виділень, що виробляються гігантськими кільчастими піщаними черв'яками, схожими на міноги, які мешкають на пустельній планеті Арракіс. Після змішування з водою і подальшого висихання ця сполука утворює спецію. У другій частині також показують "воду життя" — галюциногенну яскраво-синю речовину, яку добувають із тіл мертвих дитинчат піщаних черв'яків. Ця речовина надзвичайно отруйна, проте якщо людині вдасться випити її та вижити, у неї розвинеться здатність бачити крізь час.

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Надихнувшись другою частиною "Дюни", вчені вирішили нагадати, що наша власна планета сповнена дивних істот. Звісно, нам ніколи не вдасться побачити піщаного Шаї-Хулуда і здобути дар ясновидіння, проте на Землі мешкають не менш дивні істоти, які, на думку вчених, є аналогами гігантських піщаних черв'яків Арракіса.

Колорадська жаба (Incilius alvarius)

Ці напівводні амфібії родом з пустелі Сонора в Мексиці й на південному заході США і здатні виділяти густу отруту, що містить психоактивні сполуки, з привушних залоз. Серед цих сполук:

буфотенін

5-метокси-N.

Відомо, що отрута колорадських жаб створює короткочасний інтенсивний кайф, який триває близько 20 хвилин. У дослідженні 2018 року вчені вивчали вдихання випаруваної отрути й виявили, що 15 осіб пережили "повний містичний досвід".

Азійська жаба (Bufo gargarizans)

Представники цього виду трапляються в Китаї та широко використовуються в традиційній східній медицині, особливо для місцевого анестетика чан су, в якому активною сполукою є токсин буфалін.

Дослідження показали, що цей токсин призводить до звуження кровоносних судин, підвищення кров'яного тиску. Водночас отруту вводять у невеликих дозах для лікування болю в горлі та прискореного серцебиття.

Сарпа (Salema porgy)

Це вид морського ляща із золотистими смужками, який мешкає в східній частині Атлантичного океану біля африканського узбережжя. Представники цього виду, як відомо вченим, здатні спричинити іхтіоллейнотоксикоз, якщо їх вживати в сирому або приготованому вигляді.

Наукова стаття 2006 року описує два випадки, коли люди протягом 2 днів страждали на неймовірні галюцинації після того, як скуштували морського ляща. Зазначимо, що вченим досі невідомо, який токсин виділяють сарпи.

Червоні мурахи женці (Pogonomyrmex californicus)

Відомо, що ці мурахи викликали галюцинації в рамках релігійних і медичних церемоній у корінних народів південної Каліфорнії. У статті 1996 року вчені написали, що велика кількість отрути цих мурашок насправді здатна змінити метаболічні стани, які роблять людей вразливими для видінь.

Дослідники також зазначають, що саме цей вид став першим добре задокументованим етнографічним прикладом комахи, яка виступає галюциногенним агентом.

Зазначимо, що жоден токсин із вищеописаних не зробить людей ясновидцями, а шанси, що ми колись зустрінемося з гігантськими піщаними черв'яками, наближаються до нуля. Однак дослідники впевнені, що на реальній Землі живе безліч не менш небезпечних і чарівних істот.

Раніше Фокус писав про те, що в найтемніших глибинах океану знайдено новий вид моторошних черв'яків.