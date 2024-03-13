Жизнь на дне океана пошла бы нам на пользу: 100 дней под водой омолодили ученого на 20 лет (фото)

Эксперимент был проведен почти год назад, но Джозеф Дитури до сих пор испытывает некоторую пользу для здоровья от времени, проведенного под водой.

Related video

Эксперимент дайвера МВФ в отставке Джозефа Дитури стартовал 1 марта 2023 года: мужчина провел 100 дней на глубине около 9 метров под водой в Атлантическом океане. Все это время он пребывал в среде высокого давления, которая, по его мнению смогла обратить вспять его возраст на клеточном уровне, пишет Daily Mail.

Когда эксперимент был завершен в июне прошлого года, Дитури заявил, что анализы крови показали снижение всех маркеров воспаления в организме на 50%, при этом стволовых клеток было в 17 раз больше, чем до начала эксперимента, а теломеры, которые, как предполагается, связаны с продлением жизни, удлинились.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Во время эксперимента возраст дайвера составлял 56 лет, при этом его внешний биологический возраст составлял 44 года, а когда он поднялся со дна океана, его биологический возраст составил невероятные 34 года. Тогда исследователь заявил, что он действительно помолодел, находясь под водой.

На концах наших хромосом находятся теломеры, похожие на пластиковые наконечники на концах шнурков. Каждый раз, когда человеческие клетки делятся, теломеры становятся короче. Как только они исчезают, хромосома распадается и клетка умирает. Некоторые исследователи полагают, что длительное сохранение теломеров в конце концов может помочь клеткам жить дольше, что в целом замедлит процесс старения. Однако эта теория не была доказана экспериментально на людях, впрочем, некоторые команды генных инженеров работают над удлинением теломер, в надежде замедлить процесс старения.

В своей подводной капсуле Дитури сделал множество измерений своего физического здоровья, включая записи энцефалографии Фото: Instagram

После эксперимента Дитури утверждал, что его теломеры все еще короче, чем были вначале жизни, однако длиннее, чем в начале эксперимента. Кроме того, исследователь сообщил об улучшении когнитивных способностей во время своего пребывания под водой.

Предполагается, что изменение биологического возраста связано с жизнью под водой в условиях высокого давления или "гипербарической" среды. Отметим, что в современных гипербарических камерах содержится чистый кислород, однако во время подводной герметизации смесь ближе к смеси обычного воздуха.

Польза гипербарических камер известна уже давно: впервые она была задокументирована в 1662 году, когда была построена первая такая конструкция. Однако во многих случаях сторонники лечебного эффекта гипербарической терапии больше полагались на неофициальные данные, чем на высококачественные клинические испытания. Научное сообщество признает, что гипербарическая терапия с самого начала была связана с улучшением заживления ран и снижением маркеров воспаления, однако ученые настаивают, что потребуются дополнительные исследования для изучения этого эффекта.

В подводной капсуле Дитури было все необходимое Фото: Instagram

После эксперимента Дитури также заявил, что количество его стволовых клеток увеличилось в 17 раз в результате пребывания под водой. Стволовые клетки могут развиваться в любой другой вид клеток организма, поэтому их связывают с регенеративной медициной.

Отметим, что все вышеописанные эффекты наблюдались у Дитури через 100 дней воздействия гипербарической среды. С момента завершения эксперимента прошло около 9 месяцев и исследователь отмечает, что он все еще испытывает некоторые положительные эффекты для здоровья.

Впрочем, стоит отметить, что Дитури также придерживается особенной диеты — большую часть дня он проводит, питаясь водой и костными бульонами примерно до 15:00. В результате некоторые эксперты полагают, что гипербарическая терапия, вероятно, стала не единственным методом лечения, который мог обратить процесс старения вспять.

Сам Дитури заявляет, что относится к гипербарической терапии все еще с некоторой опаской — исследования еще не завершены, а потому работу стоит продолжать, чтобы изучить все возмоные применения терапии. К слову, в погружении на дно океана на 100 дней также были и свои минусы, например рост дайвера немного уменьшился из-за пребывания под сильным давлением, кроме того Дитури сломал зуб во время эксперимента и столкнулся с рядом других проблем.

Ранее Фокус писал о том, что ученый, пробывший более 90 дней на дне океана, омолодился на 10 лет.