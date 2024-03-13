Самый популярный в мире фрукт подорожает в разы из-за закипания Земли: о чем речь

Эксперты прогнозируют, что цены на популярный тропический фрукт будут только расти в будущем — основной причиной называют климатический кризис планеты.

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Ученые больше не грозят климатическим кризисом, который надвигается на планету, а прямо заявляют — он уже здесь: прошлый год официально признан самым жарким за всю историю наблюдений, а череда температурных рекордов все еще продолжается с прошлого лета — январь и февраль 2024 года также официально признаны самыми жаркими, пишет BBC.

Теперь эксперты предупреждают, что климатический кризис Земли будет иметь еще одно неприятное последствие — самый популярный и экспортируемый тропический фрукт в мире значительно подорожает. По словам старшего экономиста Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Паскаля Лю, основной причиной безудержного роста цен станет повышение температуры на планете.

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Эксперты отмечают, что из-за изменений климата, распространяющихся болезней и экстремальных штормов некоторые страны, вероятно, могут столкнуться с нехваткой тропических фруктов на прилавках магазинов. С другой стороны, по словам профессора Дэна Беббера из Эксетерского университета, который изучал усилия по повышению экологичности бананов, большинство потребителей, скорее всего, не заметят этого.

Дело в том, что цепочка поставок действительно колеблется, но большинство стран неплохо справляются со смягчением побочных эффектов. Например, центры созревания могут ускорять или замедлять скорость созревания фруктов по прибытии, что помогает смягчить перебои в поставках.

В то же время Лю заявляет, что климатический кризис представляет собой "огромную угрозу для бананового сектора". Бананы чувствительны к суровым погодным условиям, влияющими на производство, однако они также чувствительны и к повышению температуры, которая в некоторых местах может буквально уничтожить урожай. Кроме того, повышение средней глобальной температуры Земли также способствует распространению болезней.

Больше всего беспокойства вызывает Fusarium Wilt TR4, грибковая инфекция, которая переместилась из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку. Проблема заключается в том, что при заражении плантации, гибнут все банановые деревья.

Кроме того, производители сталкиваются с давлением со стороны растущих цен на удобрения, энергию и транспорт, а также недостатком рабочей силы. На все это накладываются проблемы, связанные с климатическим кризисом Земли. В результате ученые прогнозируют, что в ближайшем будущем мир ждет невероятный рост цен на один из самых популярных тропических фруктов на планете.

Эксперты также отмечают, что некоторый рост цен будет связан с тем, что большинство потребителей во всем мире стремятся покупать экологически чисты продукты, в том числе и бананы. Для производителей это связано с рядом издержек и дополнительных затрат, которые в конце концов также влияют на стоимость конечного продукта.

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