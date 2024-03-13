Найпопулярніший у світі фрукт подорожчає в рази через закипання Землі: про що йдеться

Експерти прогнозують, що ціни на популярний тропічний фрукт тільки зростатимуть у майбутньому — основною причиною називають кліматичну кризу планети.

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Учені більше не погрожують кліматичною кризою, що насувається на планету, а прямо заявляють — вона вже тут: минулий рік офіційно визнано найспекотнішим за всю історію спостережень, а низка температурних рекордів усе ще триває з минулого літа — січень і лютий 2024 року також офіційно визнано найспекотнішими, пише BBC.

Тепер експерти попереджають, що кліматична криза Землі матиме ще один неприємний наслідок — найпопулярніший і найбільш експортований тропічний фрукт у світі значно подорожчає. За словами старшого економіста Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН Паскаля Лю, основною причиною нестримного зростання цін стане підвищення температури на планеті.

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Експерти зазначають, що через зміни клімату, розповсюдження хвороб та екстремальні шторми деякі країни, ймовірно, можуть зіткнутися з нестачею тропічних фруктів на прилавках магазинів. З іншого боку, за словами професора Дена Беббера з Ексетерського університету, який вивчав зусилля з підвищення екологічності бананів, більшість споживачів, найімовірніше, не помітять цього.

Річ у тім, що ланцюжок постачання дійсно коливається, але більшість країн непогано справляються з пом'якшенням побічних ефектів. Наприклад, центри дозрівання можуть прискорювати або сповільнювати швидкість дозрівання фруктів після прибуття, що допомагає пом'якшити перебої у постачанні.

Водночас Лю заявляє, що кліматична криза являє собою "величезну загрозу для бананового сектора". Банани чутливі до суворих погодних умов, що впливають на виробництво, проте вони також чутливі та до підвищення температури, яка в деяких місцях може буквально знищити врожай. Крім того, підвищення середньої глобальної температури Землі також сприяє поширенню хвороб.

Найбільше занепокоєння викликає Fusarium Wilt TR4, грибкова інфекція, яка перемістилася з Австралії та Азії до Африки, а тепер і до Південної Америки. Проблема полягає в тому, що в разі зараження плантації, гинуть усі бананові дерева.

Крім того, виробники стикаються з тиском з боку цін на добрива, енергію і транспорт, що зростають, а також нестачею робочої сили. На все це накладаються проблеми, пов'язані з кліматичною кризою Землі. У результаті вчені прогнозують, що в найближчому майбутньому на світ чекає неймовірне зростання цін на один із найпопулярніших тропічних фруктів на планеті.

Експерти також зазначають, що деяке зростання цін буде пов'язане з тим, що більшість споживачів у всьому світі прагнуть купувати екологічно чисті продукти, зокрема й банани. Для виробників це пов'язано з низкою витрат і додаткових витрат, які врешті-решт також впливають на вартість кінцевого продукту.

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