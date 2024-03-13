Разобрали на косточки: 13 000 животных "вывернули наизнанку", чтобы изучить (фото)
В новом исследовании ученые создали невероятные 3D-изображения половины описанных в мире родов животных, чтобы лучше изучить их строение.
На Земле живут миллионы различных видов животных, а многие из них и вовсе еще неизвестны науке. Теперь ученые запустили новый проект, финансируемый национальным научным фондом, который предполагает создание базы данных компьютерной томографии различных видов. Предполагается, что проект будет длиться около 5 лет, однако первые результаты получены учеными уже сегодня, пишет Live Science.
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На этом этапе ученые создали невероятные 3D-изображения более 13 000 позвоночных, представляющих половину описанных в мире родов, были созданы в рамках проекта по обеспечению доступности музейных образцов для всех. От игольчатых мышей до редких горных коронованных змей — природные коллекции из музеев по всему миру добавляются в открытую базу openVertebrate (oVert).
По словам авторов проекта, КТ-сканирование объединяет несколько рентгеновских изображений, сделанных под разными углами вокруг тела животных. В результате ученые могут создать детальные изображения поперечного сечения, что буквально позволяет заглянуть внутрь животного, не повреждая редкие образцы.
Таким образом ученые получают ценную информацию о структурах скелета животных. Некоторые образцы также были окрашены во время сканирования, чтобы в дальнейшем ученые могли рассмотреть структуры их мягких тканей, рассмотреть содержимое желудка, яйца, паразитов или отдельные органы.
По словам команды, по состоянию на ноябрь 2023 года им удалось отсканировать 13 000 образцов из 18 разных учреждений в США. Ученые также поделились подборкой изображений из своей базы, на которых изображены животные в мельчайших деталях. Например, компьютерная томография свиной змеи показала ее последнюю трапезу. Последний прием пище также можно рассмотреть на изображениях белобрюхих ежей и чернобрюхой летучей мыши.
По словам автора проекта, директора отдела цифровых изображений Флоридского музея искусств Эдвард Стэнли, доступ к самым редким коллекциям часто ограничен, а потому бывает чрезвычайно сложно работать с теми или иными образцами. Кроме того, изучение образцов часто включает в себя вскрытие и химические испытания, которые могут повредить образцы, что еще больше ограничивает доступность. В то же время новый проект, позволит изучить образцы, не нанося им вред.
Простыми словами, цифровые данные компьютерной томографии предоставляют музеям быстрый и безопасный способ сделать даже самые деликатные, редкие или незаменимые образцы доступными любому человеку в любой точке мира.
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