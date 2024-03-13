Разобрали на косточки: 13 000 животных "вывернули наизнанку", чтобы изучить (фото)

В новом исследовании ученые создали невероятные 3D-изображения половины описанных в мире родов животных, чтобы лучше изучить их строение.

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На Земле живут миллионы различных видов животных, а многие из них и вовсе еще неизвестны науке. Теперь ученые запустили новый проект, финансируемый национальным научным фондом, который предполагает создание базы данных компьютерной томографии различных видов. Предполагается, что проект будет длиться около 5 лет, однако первые результаты получены учеными уже сегодня, пишет Live Science.

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На этом этапе ученые создали невероятные 3D-изображения более 13 000 позвоночных, представляющих половину описанных в мире родов, были созданы в рамках проекта по обеспечению доступности музейных образцов для всех. От игольчатых мышей до редких горных коронованных змей — природные коллекции из музеев по всему миру добавляются в открытую базу openVertebrate (oVert).

Компьютерная томография показывает два последних приема пищи восточной свиной змеи (Heterodon platirhinos): саламандру и жабу Фото: openVertebrate

По словам авторов проекта, КТ-сканирование объединяет несколько рентгеновских изображений, сделанных под разными углами вокруг тела животных. В результате ученые могут создать детальные изображения поперечного сечения, что буквально позволяет заглянуть внутрь животного, не повреждая редкие образцы.

Таким образом ученые получают ценную информацию о структурах скелета животных. Некоторые образцы также были окрашены во время сканирования, чтобы в дальнейшем ученые могли рассмотреть структуры их мягких тканей, рассмотреть содержимое желудка, яйца, паразитов или отдельные органы.

КТ структуры скелета чернобрюхой летучей мыши Фото: openVertebrate

По словам команды, по состоянию на ноябрь 2023 года им удалось отсканировать 13 000 образцов из 18 разных учреждений в США. Ученые также поделились подборкой изображений из своей базы, на которых изображены животные в мельчайших деталях. Например, компьютерная томография свиной змеи показала ее последнюю трапезу. Последний прием пище также можно рассмотреть на изображениях белобрюхих ежей и чернобрюхой летучей мыши.

КТ восточной огнебрюхой жабы, показывающая минерализацию кожи Фото: openVertebrate

По словам автора проекта, директора отдела цифровых изображений Флоридского музея искусств Эдвард Стэнли, доступ к самым редким коллекциям часто ограничен, а потому бывает чрезвычайно сложно работать с теми или иными образцами. Кроме того, изучение образцов часто включает в себя вскрытие и химические испытания, которые могут повредить образцы, что еще больше ограничивает доступность. В то же время новый проект, позволит изучить образцы, не нанося им вред.

КТ, показывающая структуру скелета белобрюхого ежа Фото: openVertebrate

Простыми словами, цифровые данные компьютерной томографии предоставляют музеям быстрый и безопасный способ сделать даже самые деликатные, редкие или незаменимые образцы доступными любому человеку в любой точке мира.

КТ кардинальной рыбы-солдата Фото: openVertebrate

КТ вида жаб из рода Alytes, показывающая ее сердце Фото: openVertebrate

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые создали каталог всех книг Чарльза Дарвина.