Розібрали на кісточки: 13 000 тварин "вивернули навиворіт", щоб вивчити (фото)

У новому дослідженні вчені створили неймовірні 3D-зображення половини описаних у світі родів тварин, щоб краще вивчити їхню будову.

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На Землі живуть мільйони різних видів тварин, а багато з них і зовсім ще невідомі науці. Тепер вчені запустили новий проєкт, що фінансується національним науковим фондом, який передбачає створення бази даних комп'ютерної томографії різних видів. Передбачається, що проєкт триватиме близько 5 років, проте перші результати отримані вченими вже сьогодні, пише Live Science.

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На цьому етапі вчені створили неймовірні 3D-зображення понад 13 000 хребетних, що представляють половину описаних у світі пологів, були створені в рамках проєкту із забезпечення доступності музейних зразків для всіх. Від голчастих мишей до рідкісних гірських коронованих змій — природні колекції з музеїв по всьому світу додаються у відкриту базу openVertebrate (oVert).

Комп'ютерна томографія показує два останні прийоми їжі східної свинячої змії (Heterodon platirhinos): саламандру і жабу Фото: openVertebrate

За словами авторів проєкту, КТ-сканування об'єднує кілька рентгенівських зображень, зроблених під різними кутами навколо тіла тварин. У результаті вчені можуть створити детальні зображення поперечного перерізу, що буквально дає змогу зазирнути всередину тварини, не пошкоджуючи рідкісні зразки.

Таким чином вчені отримують цінну інформацію про структури скелета тварин. Деякі зразки також були забарвлені під час сканування, щоб надалі вчені могли розглянути структури їхніх м'яких тканин, роздивитися вміст шлунка, яйця, паразитів або окремі органи.

КТ структури скелета чорночеревого кажана Фото: openVertebrate

За словами команди, станом на листопад 2023 року їм вдалося просканувати 13 000 зразків із 18 різних установ у США. Вчені також поділилися добіркою зображень зі своєї бази, на яких зображені тварини в найдрібніших деталях. Наприклад, комп'ютерна томографія свинячої змії показала її останню трапезу. Останній прийом їжі також можна розгледіти на зображеннях білочеревих їжаків і чорночеревого кажана.

КТ східної вогнечеревної жаби, що показує мінералізацію шкіри Фото: openVertebrate

За словами автора проєкту, директора відділу цифрових зображень Флоридського музею мистецтв Едвард Стенлі, доступ до найрідкісніших колекцій часто обмежений, а тому буває надзвичайно складно працювати з тими чи іншими зразками. Крім того, вивчення зразків часто складається з розтину і хімічних випробувань, які можуть пошкодити зразки, що ще більше обмежує доступність. Водночас новий проєкт дасть змогу вивчити зразки, не завдаючи їм шкоди.

КТ, що показує структуру скелета білочеревого їжака Фото: openVertebrate

Простими словами, цифрові дані комп'ютерної томографії надають музеям швидкий і безпечний спосіб зробити навіть найделікатніші, найрідкісніші або незамінні зразки доступними для будь-якої людини в будь-якій точці світу.

КТ кардинальної риби-солдата Фото: openVertebrate

КТ виду жаб із роду Alytes, що показує її серце Фото: openVertebrate

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше створили каталог усіх книг Чарльза Дарвіна.