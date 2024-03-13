Выяснилось, какое существо на Земле меньше всего изменилось со времен динозавров (фото)

Доисторические рыбы с гигантскими челюстями, наполненными острыми как бритва зубами, являются лучшими живыми ископаемыми животными на Земле.

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Согласно исследованию, опубликованному в журнале Evolution, ученые выяснили, что панцирные щуки являются лучшими живыми ископаемыми существами на Земле. Оказалось, что они менялись очень медленными темпами с тех пор, как их предки появились в эпоху динозавров 150 млн лет назад. Такая медленная скорость изменений означает, что у этих доисторических рыб самая медленная скорость эволюции среди всех позвоночных, пишет Live Science.

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Панцирные щуки (семейство Lepisosteidae) появились впервые в конце юрского периода (от 163,5 до 145 миллионов лет назад). Семь современных видов обитают в озерах и реках Северной и Южной Америки, а один вид иногда забирается и в морскую среду. Авторы исследования изучали панцирных щук и других так называемых живых ископаемых животных, то есть существ, которые почти не изменились в течение миллионов лет.

Панцирные щуки (семейство Lepisosteidae) появились впервые в конце юрского периода (от 163,5 до 145 миллионов лет назад) Фото: Live Science

В то же время этот термин является спорным, ведь многие такие виды напоминают своих ископаемых родственников, но на самом деле они претерпели эволюционные изменения. Чтобы быть живым ископаемым существом, такой вид должен иметь древнее общее происхождение с вымершими родственниками и мало отличаться по физической форме и диверсифицироваться до относительно небольшого числа родственных видов.

Ученые использовали компьютерный анализ для изучения последовательностей генов, сохранившихся от общих предков, и выявили скорость мутации генов с течением времени.Исследование показало, что некоторые животные, которые считаются живыми ископаемыми существами, на самом деле существенно отличаются от своих вымерших родственников, хотя они сохранили многие из их характеристик.

Панцирные щуки являются лучшими живыми ископаемыми существами на Земле. Оказалось, что они менялись очень медленными темпами с тех пор, как их предки появились в эпоху динозавров 150 млн лет назад Фото: Live Science

Но ученые обнаружили, что панцирные щуки эволюционировали еще более медленно. Эти рыбы эволюционируют со скоростью на три порядка медленнее, чем любые другие живые позвоночные.

Таким образом, низкие темпы мутаций генов соответствуют низким темпам видообразования, а это значит, что эволюционная родословная не диверсифицировалась в огромное количество новых, физически отличных друг от друга видов, как это произошло в других группах животных. Вместо этого немногие появившиеся виды оставались стабильными в течение длительного периода времени.

Они развивались настолько медленно, что два вида панцирных щук, разделенные 100 миллионами лет эволюции, все еще могут скрещиваться, как показало исследование. Самое странное, что появившиеся гибриды могут давать потомство.

Как уже писал Фокус, 13 000 животных "вывернули наизнанку", чтобы изучить. В новом исследовании ученые создали невероятные 3D-изображения половины описанных в мире родов животных, чтобы лучше изучить их строение.