З'ясувалося, яка істота на Землі найменше змінилася з часів динозаврів (фото)

Доісторичні риби з гігантськими щелепами, наповненими гострими як бритва зубами, є найкращими живими викопними тваринами на Землі.

Related video

Згідно з дослідженням, опублікованим у журналі Evolution, учені з'ясували, що панцирні щуки є найкращими живими викопними істотами на Землі. Виявилося, що вони змінювалися дуже повільними темпами відтоді, як їхні предки з'явилися в епоху динозаврів 150 млн років тому. Така повільна швидкість змін означає, що у цих доісторичних риб найповільніша швидкість еволюції серед усіх хребетних, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Панцирні щуки (сімейство Lepisosteidae) з'явилися вперше наприкінці юрського періоду (від 163,5 до 145 мільйонів років тому). Сім сучасних видів мешкають в озерах і річках Північної та Південної Америки, а один вид іноді забирається і в морське середовище. Автори дослідження вивчали панцирних щук та інших так званих живих викопних тварин, тобто істот, які майже не змінилися протягом мільйонів років.

Панцирні щуки (сімейство Lepisosteidae) з'явилися вперше наприкінці юрського періоду (від 163,5 до 145 мільйонів років тому) Фото: Live Science

Водночас цей термін є спірним, адже багато таких видів нагадують своїх викопних родичів, але насправді вони зазнали еволюційних змін. Щоб бути живою викопною істотою, такий вид повинен мати давнє спільне походження з вимерлими родичами і мало відрізнятися за фізичною формою та диверсифікуватися до відносно невеликої кількості споріднених видів.

Вчені використовували комп'ютерний аналіз для вивчення послідовностей генів, що збереглися від спільних предків, і виявили швидкість мутації генів з плином часу. Дослідження показало, що деякі тварини, які вважаються живими викопними істотами, насправді істотно відрізняються від своїх вимерлих родичів, хоча вони зберегли багато з їхніх характеристик.

Панцирні щуки є найкращими живими викопними істотами на Землі. Виявилося, що вони змінювалися дуже повільними темпами відтоді, як їхні предки з'явилися в епоху динозаврів 150 млн років тому Фото: Live Science

Але вчені виявили, що панцирні щуки еволюціонували ще повільніше. Ці риби еволюціонують зі швидкістю на три порядки повільнішою, ніж будь-які інші живі хребетні.

Таким чином, низькі темпи мутацій генів відповідають низьким темпам видоутворення, а це означає, що еволюційний родовід не диверсифікувався у величезну кількість нових, фізично відмінних один від одного видів, як це сталося в інших групах тварин. Замість цього деякі види, що з'явилися, залишалися стабільними протягом тривалого періоду часу.

Вони розвивалися настільки повільно, що два види панцирних щук, розділені 100 мільйонами років еволюції, все ще можуть схрещуватися, як показало дослідження. Найдивніше, що гібриди, які з'явилися, можуть давати потомство.

Як уже писав Фокус, 13 000 тварин "вивернули навиворіт", щоб вивчити. У новому дослідженні вчені створили неймовірні 3D-зображення половини описаних у світі родів тварин, щоб краще вивчити їхню будову.