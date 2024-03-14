Морщинистая "цветная капуста" с щупальцами на дне океана поставила биологов в тупик (фото)

Во время экспедиции исследователи обнаружили более сотни ранее неизвестных науке видов, но один из них оказался особенно любопытным.

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Во время последней глубоководной экспедиции у берегов Новой Зеландии команда из Национального института исследований воды и атмосферы Новой Зеландии (NIWA) изучала желоб Баунти — таинственная точка в океане, где обитают сотни причудливых животных. Однако одно из них буквально "сбило с толку" биологов, пишет Daily Mail.

В общей сложности ученые обнаружили более 100 видов, ранее неизвестных науке, в том числе: десятки моллюсков, три рыбы, новый вид креветки, головоногого моллюска и новый род кораллов. Но, по словам соруководителя экспедиции, морского биолога NIWA Сэди Миллс, наиболее удивительным существом, обнаруженным исследователями, оказалось животное, похожее на сморщенную серую цветную капусту.

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Команда отмечает, что существо было настолько странным, что изначально они были немного сбиты с толку. Предполагается, что это удивительное существо, похожее на цветную капусту, представляет собой новый тип октокораллов — глубоководный организм, отличающийся наличием полипов с восемью щупальцами.

Изначально команда предположила, что перед ними может быть морская звезда или актиния, а возможно и вовсе другое глубоководное животное, известное как зоантид. Однако дальнейшее исследование показало, что это не так.

По словам систематика из Квинслендского музея, доктора Микелы Митчелл, во время глубоководной экспедиции многие из экспертов были чрезвычайно воодушевлены и заинтригованы. Со временем команда пришла к выводу, что перед ними не просто новый вид октокораллов, но также и новый род

Странный новый вид сбил с толку ученых Фото: Ocean Census/NIWA

Еще более интригующим кажется то, что на самом еле это загадочное существо может и вовсе оказаться совершенно новой группой, не относящейся к октокораллам. Если это так, то это важная находка для глубоководных районов, которая дает ученым гораздо более четкое представление об уникальном биоразнообразии планеты

По словам соруководителя экспедиции, британского морского биолога, профессора Алекса Роджерса, так или иначе, разнообразие жизни, обнаруженное учеными, весьма впечатляет и проливает свет на морские экосистемы, о которых ранее нам не было известно.

Отметим, что это открытие было сделано в рамках проекта, который предполагает "перепись океана". Ученые планируют открыть еще больше видов до конца проекта. Команда также отмечает, что увлекательным было открытие сразу нескольких видов рыб — подобные открытия чрезвычайно редки.

Исследования были проведены на борту исследовательского судна "Тангароа". В общей сложности командой были собраны около 1800 образцов с глубины до 4800 метров вдоль желоба Баунти.

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