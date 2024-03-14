В мозге американца нашли ленточных червей: мужчина очень любил бекон

Пациент поступил в больницу с жалобами на продолжительные мигрени, с которыми не могли справиться ни одни обезболивающие.

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В США в мозге у мужчины были обнаружены личинки паразита – ленточного червя, которые попали в организм вместе с недожаренным беконом. Пациент несколько недель страдал от мигрени, пока не обратился за помощью к врачам, пишет The Guardian.

Согласно медицинским записям, 52-летний американец страдал от сильной мигрени, которая не поддавалась медикаментозному лечению.

Мужчина утверждал, что не путешествовал в районы повышенного риска продовольственной безопасности. Он жил со своей женой и кошкой в современном доме, куда не могли бы попасть паразиты. Но позже мужчина рассказал, что предпочитает "слегка обжаренный, не хрустящий бекон", который ест большую часть своей жизни.

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Компьютерная томография показала в мозге мужчины многочисленные мешочки с жидкостью или кистозные очаги. Поскольку не было признаков опухоли в мозге пациента, исследования заподозрили врожденные нейроглиальные кисты.

Но после госпитализации и дополнительных тестов мужчине поставили диагноз нейроцистицеркоз, который представляет собой предотвратимую паразитарную инфекцию, вызванную ичинками свиного цепня Taenia solium.

"Учитывая пристрастие пациента к недоваренной свинине, мы склоняемся к тому, что его цистицеркоз возник из-за опасных привычек в еде", — говорят исследователи.

Мужчине были прописаны противовоспалительные и противопаразитные препараты, которые помогли пациенту полностью выздороветь.

Нейроцистицеркоз можно заразиться после того, как человек проглотит микроскопические яйца ленточного червя. Если человек есть недоваренную зараженную свинину, он заражается ленточным червем, который остается в кишечнике, а его яйца выходят с фекалиями. Неправильное мыть рук после посещения туалета, может перенести яйца паразита на другие поверхности и еду.

После того, как яйца попадают в организм, они вылупляются и превращаются в личинки, когда иногда, обосновываются в мозге и вызывают нейроцистицеркоз.

Медики предупреждают, что симптомы болезни могут варьироваться от места, где расположились личинки, количества паразитов и иммунитета хозяина. Возможные симптомы включают эпилепсию, головную боль, головокружение и инсульт.

Самые высокие показатели заражения наблюдаются в таких страха как Латинская Америка, Азия и Африка, где чаще всего свиньи находятся на свободном выгуле и имеют доступ к человеческим фекалиям.

Напомним, 62-летний мужчина обратился в медицинское учреждение с жалобами на раздражение в горле. Исследование показало, что возбудителем заболевания является одноклеточный паразит, который, вероятно, жил в организме мужчины в течение пяти лет.