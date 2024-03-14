У мозку американця знайшли стрічкових черв'яків: чоловік дуже любив бекон

Пацієнт поступив до лікарні зі скаргами на тривалі мігрені, з якими не могли впоратися жодні знеболювальні.

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У США в мозку в чоловіка було виявлено личинки паразита — стрічкового черв'яка, які потрапили в організм разом із недосмаженим беконом. Пацієнт кілька тижнів страждав від мігрені, поки не звернувся по допомогу до лікарів, пише The Guardian.

Згідно з медичними записами, 52-річний американець страждав від сильної мігрені, яка не піддавалася медикаментозному лікуванню.

Чоловік стверджував, що не подорожував у райони підвищеного ризику продовольчої безпеки. Він жив зі своєю дружиною і кішкою в сучасному будинку, куди не могли б потрапити паразити. Але пізніше чоловік розповів, що віддає перевагу "злегка обсмаженому, не хрусткому бекону", який їсть більшу частину свого життя.

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Комп'ютерна томографія показала в мозку чоловіка численні мішечки з рідиною або кістозні вогнища. Оскільки не було ознак пухлини в мозку пацієнта, дослідження запідозрили вроджені нейрогліальні кісти.

Але після госпіталізації та додаткових тестів чоловікові поставили діагноз нейроцистицеркоз, що являє собою паразитарну інфекцію, спричинену личинками свинячого ціп'яка Taenia solium, якій можна запобігти.

"З огляду на пристрасть пацієнта до недовареної свинини, ми схиляємося до того, що його цистицеркоз виник через небезпечні звички в їжі", — кажуть дослідники.

Чоловікові було прописано протизапальні та протипаразитні препарати, які допомогли пацієнтові повністю одужати.

Нейроцистицеркозом можна заразитися після того, як людина проковтне мікроскопічні яйця стрічкового черв'яка. Якщо людина їсть недоварену заражену свинину, вона заражається стрічковим черв'яком, який залишається в кишківнику, а його яйця виходять із фекаліями. Неправильне миття рук після відвідування туалету, може перенести яйця паразита на інші поверхні та їжу.

Після того, як яйця потрапляють в організм, вони вилуплюються і перетворюються на личинки, які, коли іноді, влаштовуються в мозку та спричиняють нейроцистицеркоз.

Медики попереджають, що симптоми хвороби можуть варіюватися від місця, де розташувалися личинки, кількості паразитів та імунітету господаря. Можливі симптоми включають епілепсію, головний біль, запаморочення та інсульт.

Найвищі показники зараження спостерігаються в таких країнах як Латинська Америка, Азія та Африка, де найчастіше свині перебувають на вільному вигулі та мають доступ до людських фекалій.

Нагадаємо, 62-річний чоловік звернувся до медичного закладу зі скаргами на подразнення в горлі. Дослідження показало, що збудником захворювання є одноклітинний паразит, який, імовірно, жив в організмі чоловіка протягом п'яти років.