Площадью 1,4 млн км². В Индийском океане скрывается суперавтобан: кто гоняет по нему (фото)

Новое исследование показывает, что у Сейшельских островов под толщей воды спрятана огромная магистраль.

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Коралловые рифы Сейшельских островов — одна из самых красивых и хрупких экосистем в мире. Однако теперь ученые считают, что она также и одна из самых удивительных в мире: в регионе обнаружили гигантскую "коралловую супермагистраль", которая может стать ключом к выживанию уязвимых коралловых рифов, пишет Daily Mail.

Исследователи обнаружили, что отдаленные коралловые рифы, разбросанные на площади 1,4 миллиона квадратных километров, на самом деле связаны на генетическом уровне. По словам команды из Оксфордского университета, результаты их работы стали первым свидетельством существования обширной сети океанских течений, которые помогают личинкам кораллов путешествовать с рифа на риф.

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Ранее биологи по всему миру предупреждали, что коралловые рифы Большого барьерного рифа, как и многие другие на планете, находятся в "серьезной опасности". Причиной увядания и массового обесцвечивания коралловых рифов называют глобальное закипание Земли, а именно — повышение температуры океана.

В ходе исследования ученые собрали образцы коралловых рифов в 19 различных местах. Далее команда использовала генетический анализ и обнаружила поразительный уровень сходства между различными популяциями кораллов. Результат оказался весьма неожиданным, так как предыдущие моделирования океана предполагали, что между Внешними и Внутренними островами существует лишь ограниченная связь.

Отдаленные рифы Сейшельских островов — одни из самых красивых, но хрупких экосистем в мире Фото: Burt&Vogt-Vincent

Команда использовала более подробную модель океана и обнаружила закономерности генетической связи соответствуют закономерностям океанских течений. Простыми словами, это указывает на то, что личинки кораллов во время нереста могут переноситься на многие километры, прежде чем найдут риф, где поселятся и вырастут.

По словам ведущего автора исследования, доктора Эйприл Берт, их с коллегами открытие чрезвычайно важно, так как ключевым фактором для восстановления деградирующих коралловых рифов фактически является наличие личинок.

Результаты ученых указывают на то, что зародившиеся на отдаленной Альдабаре личинки в конце концов распространились на запад к восточному побережью Африки, используя Восточноафриканское прибрежное течение. Оттуда кораллы продолжат переноситься на север вдоль побережья и могут путешествовать так далеко, что в конце концов достигнут южно-экваториального противоречия — оно в свою очередь унесет их обратно на восток к Внутренним островам Сейшельских островов.

Исследователи полагают, что это открытие может иметь жизненно важное значение для будущего сохранения коралловых рифов Сейшельских островов. Рифы Сейшельских островов уже были опустошены массовым обесцвечиванием, в рез

Авторы исследования полагают, что кораллы путешествуют на большие расстояния фактически перескакивая с рифа на риф. Это означает, что выбор правильных рифов для защиты может помочь обеспечить наличие цепочки связей от устойчивых к обесцвечиванию популяций к более уязвимым рифам.

Ранее Фокус писал о том, что умирающие коралловые рифы смогут спасти, заманив личинок обманом: что им пообещают ученые.