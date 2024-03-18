Энергичные нарциссы с верой в любовь: что любимый фильм действительно может рассказать о вас

Любовь к комедиям или фильмам ужасов на самом деле может многое рассказать о нас, но, вероятно, это сильно отличается от того, что мы ожидаем.

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Большинство людей являются любителями одного или нескольких жанров кино, впрочем, есть и те, кому нравится всего понемногу. Ученые провели множество исследований, чтобы наконец-то выяснить, что на самом деле означает наше пристрастие к тому или иному жанру — увы, ответ может сильно отличаться от того, чего мы ожидаем, пишет Daily Mail.

Многочисленные исследования изучали особенности личности, связанные с просмотром разных жанров кино, и выявили некоторые неожиданные закономерности, а также некоторые не столь удивительные факты. Итак, что о нас говорит наш любимый жанр кино, согласно науке.

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Фильмы ужасов

Хорошая новость заключается в том, что склонность к просмотру фильмов ужасов вовсе не означает, что человек психопат. На самом деле тяга к фильмам ужасов и триллерам, вероятно, означает, что человек более общительный и экстравертивный.

Например, исследование команды Университета Лериды в Испании показало, что экстравертов привлекают боевики и хорроры, в то же время игровые шоу и новостные программы им быстро наскучивают.

Еще одно исследование показало, что у любителей фильмов ужасов выделяется больше слюны во время 20-минутного просмотра фильма "Пятница 13-е". Ученые считают, что это свидетельствует о том, что в этот момент люди более внимательны.

Ранее ученые также предполагали, что любители фильмов ужасов с меньшей вероятностью будут проявлять сочувствие. Однако исследование 2022 года поставило это утверждение под сомнение: ученые обнаружили, что наслаждение хоррорами вовсе не связано с меньшей эмпатией.

По словам психолога Матиаса Класена, на самом деле просмотр фильмов ужасов мало чем отличается от того, как дети играют в прятки или лова. Эксперт считает, просмотр фильмов ужасов делает фанатов более устойчивыми. Предполагается, что люди эволюционировали, чтобы получать удовольствие от моделирования угроз из-за обучающего потенциала такого моделирования. Простыми словами, люди знают, чего стоит бояться, а значит можем практиковать и оттачивать стратегии регулирования страха.

Романтические комедии

Работа команды из Университета Колорадо в Боулдере показало, что люди склонны смотреть романтические комедии, когда холодною. Кроме того, ученые пришли к весьма неудивительному выводу: люди, верящие в "настоящую любовь", склонны получать удовольствие от просмотра романтических фильмов.

Исследование Валери Кретц, проведенное в 2019 году также показало, что любители романтических комедий не только верят в то, что "любовь побеждает все", но также с большей вероятностью будут счастливы в отношениях.

А в исследовании 2014 года ученые обнаружили, что пары, которые смотрят романтические комедии, с большей вероятностью способны решать свои проблемы и дольше остаются вместе.

Научная фантастика

Противоречивое исследование 2015 года предполагает, что люди, отдающие предпочтение научной фантастике являются нарциссами, стремящимися сбежать от реального мира. Работа ученых представляет доказательства того, что люди могут участвовать в гик-культуре, чтобы поддерживать нарциссические взгляды на себя, удовлетворять потребности в принадлежности и удовлетворять потребности в творческом самовыражении.

Однако старший преподаватель медицинских гуманитарных наук в Университете Глазго, доктор Гэвин Миллер, считает, что исследование 2015 года не дает полной картины. Ученый считает, что психологи склонны игнорировать тот факт, что научная фантастика часто сталкивается с реальными проблемами в мире.

Некоторые исследователи также обнаружили связь между любовью к фэнтези и научной фантастики и творчеству. По словам когнитивный психолога доктора Кевина Брауна, те, кого привлекает фантазия, как правило, являются людьми с более творческим умом. А исследование команды Университета Оклахомы подтверждают это, предполагая, что поклонники научной фантастики "открыты к опыту" и рады исследовать новые идеи.

Комедии

Ученые предполагают, что люди, предпочитающие комедии, как правило, имеют больше энергии и энтузиазма. Другие исследования показали, что люди, которым нравятся комедии, как правило, более открыты новому опыту и более креативны, чем другие.

В то же время исследование 2016 года показало, что просмотр комедий на самом деле снижает уровень гормонов стресса.

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