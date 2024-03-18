Шопперы и бутылки для воды нужно использовать тысячи раз: иначе, они не лучше одноразового пластика

Исследователи рассказали, сколько раз нужно использовать многоразовые заменители пластика, прежде чем они станут углеродно-нейтральными.

Related video

Многоразовые бутылки для воды, ланч боксы и соломинки необходимо использовать сотни раз, чтобы компенсировать количество выбросов углерода, которые использовались для их производства, пишет Daily Mail.

К примеру, тканевые сумки, вместо пластиковых пакетов, приносят пользу окружающей среде только в том случае, если их используют 7100 раз. Но данные показывают, что 90% тканевых сумок используются всего несколько раз.

Дело в том, что при производстве многоразовых "зеленых" альтернатив пластику также производится и определенное количество выбросов углекислого газа.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Поэтому влияние многоразовых товаров на окружающую среду рассчитывается путем измерения загрязнения, которое появляется при производстве, транспортировке, а также сроком службы продукта. Таким образом у каждого предмета есть свой углеродный след, который зависит от материала и того, сколько раз он использовался, прежде чем его выбросили.

Например, ученые полагают, что многоразовую кофейную чашку нужно использовать как минимум 100 раз. В этом случае, более высокое значение означает, что вам удалось достигнуть цели по сокращению вбросов углекислого газа. Меньший же показатель означает больший объем выбросов CO2, чем если бы вы пользовались одноразовой посудой.

Исследователи считают, что тканевые мешки необходимо использовать 7100 раз. И несмотря на то, что с появлением тканевых сумок количество пластиковых пакетов сократилось на 60%, выбросы парниковых газов во время производства многоразовых аналогов выросли на 500%.

Многоразовые бутылки для воды эффективно заменяют одноразовые пластиковые, но их производство энергозатратно в сравнении с одноразовой посудой. Так, потребителям придется использовать многоразовую бутылку для воды 500 раз, чтобы компенсировать количество выбросов парниковых газов.

Согласно данным организации Sustainable Living, одну тканевую салфетку необходимо использовать 43 раза, чтобы компенсировать выбросы углекислого газа при ее производстве.

Напомним, исследователи обнаружили, что крупные производители пластика более 30 лет знали о том, что его переработка невозможна технически и экономически, но продолжали засорять Землю. В докладе значится, производители осознают, что некоторые виды пластмассы невозможно повторно использовать.