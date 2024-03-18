Шопери і пляшки для води потрібно використовувати тисячі разів: інакше, вони не кращі за одноразовий пластик.

Дослідники розповіли, скільки разів потрібно використовувати багаторазові замінники пластику, перш ніж вони стануть вуглецево-нейтральними.

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Багаторазові пляшки для води, ланч бокси та соломинки необхідно використовувати сотні разів, щоб компенсувати кількість викидів вуглецю, які використовувалися для їхнього виробництва, пише Daily Mail.

Наприклад, тканинні сумки замість пластикових пакетів приносять користь навколишньому середовищу тільки в тому випадку, якщо їх використовують 7100 разів. Але дані показують, що 90% тканинних сумок використовуються лише кілька разів.

Справа в тому, що при виробництві багаторазових "зелених" альтернатив пластику також виробляється певна кількість викидів вуглекислого газу.

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Тому вплив багаторазових товарів на довкілля розраховується шляхом вимірювання забруднення, що з'являється під час виробництва, транспортування, а також терміном служби продукту. Таким чином, у кожного предмета є свій вуглецевий слід, який залежить від матеріалу і того, скільки разів він використовувався, перш ніж його викинули.

Наприклад, вчені вважають, що багаторазову чашку кави потрібно використовувати як мінімум 100 разів. У цьому випадку, більш високе значення означає, що вам вдалося досягти мети скорочення вкидів вуглекислого газу. Найменший показник означає більший обсяг викидів CO2, ніж якщо ви користувалися одноразовим посудом.

Дослідники вважають, що тканинні мішки необхідно використати 7100 разів. І незважаючи на те, що з появою сумок тканини кількість пластикових пакетів скоротилася на 60%, викиди парникових газів під час виробництва багаторазових аналогів зросли на 500%.

Багаторазові пляшки для води ефективно замінюють одноразові пластикові, але їх виробництво енерговитратне порівняно з одноразовим посудом. Так, споживачам доведеться використати багаторазову пляшку для води 500 разів, щоб компенсувати кількість викидів парникових газів.

За даними організації Sustainable Living, одну тканинну серветку необхідно використовувати 43 рази, щоб компенсувати викиди вуглекислого газу під час її виробництва.

Нагадаємо, дослідники виявили, що великі виробники пластику понад 30 років знали про те, що його переробка неможлива технічно та економічно, але продовжували засмічувати Землю. У доповіді значиться, що виробники усвідомлюють, що деякі види пластмаси неможливо повторно використовувати.