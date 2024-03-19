В Исландии появились новые огненные трещины: есть угроза появления шлейфа токсичного газа (фото)

Исследователи опасаются, что очередное извержение исландского вулкана может привести к образованию опасного для жизни шлейфа токсичного газа.

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Затопленный вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии извергся в четвертый раз за последние четыре месяца. Исландский вулкан пробудился в конце прошлого года и с тех пор на поверхности появляется все больше огненных трещин, которые теперь, как читают ученые, несут новую опасность, пишет Live Science.

Данные свидетельствуют о том, что в результате четвертого извержения исландского вулкана на поверхности появились новые огромные трещины — потенциально ученые оценивают их как самые большие и всех, которые он образовал по сей день. В результате извержения на поверхность также вырвалась огромная река расплавленной породы, которая едва не достигла городка Гриндавик.

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Эксперты отмечают, что извержение исландского вулкана не представляет непосредственной угрозы для местного населения. Однако, нечто все же пугает исследователей: если поток лавы достигнет моря, что не исключается, он может создать гигантский шлейф токсичного газа. Ученые считают, что он станет опасным для каждого, кто находится на берегу.

Отметим, что вулкан в Исландии представляет собой магматический туннель длиной в 15 километров, которых проходит под землей и тянется на север от Гриндавика до Сунднука. По мере затопления туннеля скрытая магма приближается слишком близко к поверхности в результате чего прорывается наружу, вызывая появление длинных и узких трещин на поверхности полуострова. Из этих трещин то и дело вырывается лава, пепел и дым.

Самая экстремальная активность вулкана на самом деле длится недолго, однако образовавшаяся лава может разливаться на несколько километров, буквально выжигая все на своем пути, пока в конечном итоге не остынет.

На карте оранжевым цветом показаны размеры лавы через 5 часов после извержения. Красный контур показывает, как далеко переместилась лава примерно к 15:00 17 марта Фото: Icelandic Met Office

Вулкан впервые извергся в декабре прошлого года после нескольких недель сейсмической активности и деформации почвы, а затем снова взорвал свою вершину в январе этого года. Еще одно извержение началось 6 февраля и продолжалось чуть больше недели. В субботу, 16 марта, исландский вулкан извергся в очередной раз. На этот раз лава появилась на поверхности полуострова сразу в трех местах, образовав две новые трещины.

По словам профессора геофизики Исландского университета Магнуса Туми Гудмундссона, длина самой большой трещины сегодня составляет 2,9 километра. В то же время общая длина трещин, вероятно, может достигать около 4 километров. Отметим, что ученые называют это извержение крупнейшим с момента возобновления вулканической активности в регионе в 2021 году.

Если магма действительно достигнет берега, быстрое охлаждение расплавленной породы приведет к выделению соляной кислоты. Данные Центров по контролю и профилактике заболеваний свидетельствуют о том, что в высоких концентрациях этот бесцветный газ может разъедать кожу, глаза, а также дыхательные пути. В результате взаимодействие с ним может привести к травмам и даже смерти. Ученые считают, что в радиусе примерно 500 метров от точки, где лава вступит в контакт с морем, условия будут опасными для жизни.

Ранее Фокус писал о том, что нечто пытается прорваться в этот мир: ученые записали капризный ропот недр Исландии.