Не похож на планеты Солнечной системы: мир в форме яйца умирает, но это противоречит правилам

Астрономы выяснили, что похожая на Юпитер планета умрет гораздо раньше, чем предполагалось, но ученых ожидал один сюрприз.

Related video

Далекая раскаленная планета WASP-12b, которая принадлежит к классу горячие Юпитеры, приближается к своей звезде, чтобы столкнуться с ней и умереть. Но это произойдет намного раньше, чем предполагалось. Самое интересное, что теории говорят, что звезда на такой стадии своей жизни не может начать уничтожение ближайшего мира и все же это происходит. Результаты исследования были опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На расстоянии 1400 световых лет от нас находится звезда WASP-12, вокруг которой вращается газовый гигант WASP-12b. Эта раскаленная планета непохожа ни на один мир в Солнечной системе. Она вращается вокруг звезды на расстоянии всего 3,3 млн км, поэтому один год там составляет всего 1 земной день. Из-за такой близости к звезде температура на газовом гиганте, который примерно в 2 раза больше Юпитера, составляет 2210 градусов Цельсия. Когда астрономы обнаружили WASP-12b в 2008 году, планета много лет после этого считалась самой горячей из всех известных, пока не нашли еще более горячие миры. Из-за огромного гравитационного влияния звезды на планету, последняя приобрела форму яйца.

Важно

Планеты из алмазов и золотые астероиды: где во Вселенной спрятаны сокровища

Астрономы уже знали раньше, что WASP-12b приближается к своей огненной смерти, когда полностью столкнется со звездой. Прошлые оценки показывали, что это произойдет примерно через 10 млн лет. Может показаться, что это очень долгий период времени, но по космическим меркам это очень мало.Новые наблюдения показывают, что нас самом деле WASP-12b умрет гораздо раньше и это произойдет примерно через 3 млн лет.

Астрономы уже знали раньше, что WASP-12b приближается к своей огненной смерти, когда полностью столкнется со звездой. Прошлые оценки показывали, что это произойдет примерно через 10 млн лет. Может показаться, что это очень долгий период времени, но по космическим меркам это очень мало.Новые наблюдения показывают, что нас самом деле WASP-12b умрет гораздо раньше и это произойдет примерно через 3 млн лет Фото: Forbes

Звезда WASP-12 примерно в 1,5 раза больше нашего Солнца и ей 3 млрд лет, то есть она моложе Солнца на 1,5 млрд лет. Но астрономов ожидал сюрприз, когда они обнаружили доказательства того, что звезда, которая должна прожить еще примерно 7 млрд лет, уже подошла к концу своего существования на главной последовательности, то есть периода, когда звезды сжигают водород в ядрах для поддержания термоядерного синтеза. Это значит, что данная звезда должна уже начать превращение в стадию красного гиганта. Доказательствами скорой смерти звезды является то, что такой процесс разрушения соседней планеты не может происходить, когда звезды находятся на главной последовательности.

Но дальнейшие наблюдения показали, что звезда все же продолжает свою обычную жизнь и не собирается скоро умирать. Это значит, что процесс разрушения планеты нарушает теории и астрономам еще придется выяснить, почему это происходит. По словам ученых, еще предстоит выяснить, является ли такой процесс разрушения планеты уникальным явлением или же это происходит везде во Вселенной. Некоторые наблюдения показывают, что вокруг старых звезд не вращаются горячие Юпитеры, а значит действительно звезды их могут поглощать на ранней стадии своего существования.

Авторы исследования говорят, что через 3 млн лет, если на Земле еще останутся люди, то астрономы будущего смогут увидеть, как планета WASP-12b врежется в звезду. В этом случае яркость звезды увеличится в сотни раз, хоть и на короткий период времени.

Как уже писал Фокус, астрономы выяснили, сколько звезд во Вселенной съедают свои планеты. Как показывает исследование, звезд, пожирающих планеты, довольно много.

Также Фокус писал о том, как будет выглядеть солнечное затмение, если смотреть на него с поверхности Луны. Это будет другое событие, не похожее на то, что можно увидеть на Земле.