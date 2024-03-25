5-километровый шлейф токсичного газа курсирует над Европой: за ним наблюдают из космоса (видео)

В результате извержения исландского вулкана сформировалось гигантское облако токсичного газа, которое теперь "путешествует" по всей Европе.

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В конце прошлого года подземный вулкан на полуострове Рейкьянес в Исландии начал пробуждаться: местные власти эвакуировали рыбацкий городок Гриндавик, чтобы избежать жертв. С тех пор исландский вулкан извергся уже четыре раза и это может повториться вновь. Последнее извержение произошло 16 марта, когда 15-километровый туннель вновь заполнился магмой — в результате лава в очередной раз вырвалась на поверхность, образовав новые разрывы на поверхности, пишет Space.

Ученые опасались, что лава может достичь моря, в результате чего сформируется шлейф соляной кислоты, который был бы опасен для каждого, кто находится вблизи береговой линии. К счастью, этого не произошло.

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В то же время в результате извержения был выделен диоксид серы — бесцветный токсичный газ, который может быть чрезвычайно опасным в высоких концентрациях. В данный момент ученые отслеживают этот гигантский шлейф токсичного газа, движущийся по Северной Европе. Отмечается, газовое облако едва ли способно навредить здоровью людей, однако оно может повлиять на озоновую дыру над Антарктидой.

Данные Исландского метеорологического бюро свидетельствуют о том, что 17 марта вулкан выбрасывал около 50 кг диоксида серы ежесекундно. В результате работники близлежащей электростанции Сварценги были эвакуированы с объекта из-за высокого уровня газа. В то же время местных жителей попросили не покидать свои дома.

Уже на следующий день, 18 марта, выбросы токсичного газа значительно сократились. Данные Службы мониторинга атмосферы Copernicus (CAMS) свидетельствуют о том, что первоначальное излияние газа сформировало Концентрированную колонну высотой около 5 километров, которая после устремилась в сторону других стран Северной Европы. Отмечается, что в данный момент газовый шлейф уже пролетел над Великобританией и движется в сторону Скандинавии — предполагается, что здесь он начнет развеиваться, прежде чем достигнет России.

По словам старшего научного сотрудника CAMS Марка Паррингтона, ученые не ожидают, что токсичное облако повлияет каким-либо образом на качество приземного воздуха или климат. В то же время ученые настаивают, что отслеживание передвижения шлейфа является чрезвычайно важным, так как газ способен вступать в реакцию с молекулами атмосферного озона, истончая его. Ученые опасаются, что токсичное облако может повлиять на толщину озонового слоя, защищающего поверхность Земли от ультрафиолетового солнечного излучения.

Напомним, что в октябре 2023 года ученые частично объяснили размеры почти рекордно большой озоновой дыры над Антарктидой извержением подводного вулкана на Тонге в 2022 году, в результате которого в атмосферу было выброшено большое количество водяного пара, что могло привести к истощению уровня озона.

В результате ученые опасаются, что недавнее извержение исландского вулкана может стать началом многовекового периода активности в регионе. В результате огромное количество диоксида серы может в конце концов оказаться в Арктике, а местная озоновая дыра станет еще более уязвимой.

Ранее Фокус писал о том, что нечто пытается прорваться в этот мир: ученые записали капризный ропот недр Исландии.