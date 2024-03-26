На дне океана найдены "Свинки Барби": ходят на цыпочках среди клубней картошки (видео)

Во время недавней экспедиции ученые обнаружили множество новых морских видов, некоторые из них еще неизвестны науке.

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Океан покрывает более 70% поверхности планеты и является домом для миллионов причудливых существ. В новой экспедиции в зоне Кларион-Клиппертон (CCZ), где ученые изучают биоразнообразие, найдены новые удивительные виды, например, розовые морские свинки Барби, рыба-гремпохвост и уникамбр, пишет IFLScience.

Этот регион представляет особый интерес для ученых, поскольку он является предполагаемым местом глубоководной добычи полезных ископаемых, а также местом обитания огромного количества "морского картофеля", содержащего драгоценные металлы, необходимые человечеству для "зеленой революции".

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По словам руководителя экспедиции доктора Адриана Гловера из лондонского Музея естественной истории (NHM), во время погружения им с коллегами удалось обнаружить множество весьма причудливых существ, некоторые из них и вовсе казались инопланетными. Например, "свинка Барби" — животное получило свое прозвище благодаря аспирантке Бетани Флеминг. Команда считает, что эти загадочные животные вполне могут относиться к новому виду, ранее не описанному учеными.

По словам морского биолога из лондонского NHM Регана Дреннана, многие из обнаруженных во время экспедиции видов, вероятно, станут новыми для науки. Ученые предполагают, что большинство из них уже встречались ученым, однако не были выловлены и описаны. Команда также отмечает, что все образцы будут доставлены в музей, где их идентифицируют и изучат.

Во время погружения исследователи также заметили рыбу-гремпохвоста — одного из немногих позвоночных, которые могут выжить на больших глубинах. Отметим, что экспедиция проходила на глубине 4000-5000 метров в центральной части Тихого океана.

Во время своей работы ученые стремились узнать, как морская жизнь процветает в этом регионе. Одной из местных достопримечательностей являются огромные поля морского картофеля — глубоководных клубней или марганцевых конкреций. Эти черные камни не выглядят большими, однако являются одними из самых богатых источников кобальта, никеля и марганца на планете — трех элементов, необходимых для перехода на "зеленую энергию".

Отметим, что зона Кларион-Клиппертон является потенциальным местом добычи этих полезных ископаемых — предполагается, что "морская картошка" будет собрана на морском дне, а затем доставлена на поверхность. Мотивация поиска этих ресурсов на морском дне заключается в том, что они представляют собой более чистый источник, который будет производить меньше стоков по сравнению с наземной добычей полезных ископаемых.

В результате ученые то и дело возвращаются сюда, чтобы оценить запасы морской картошки и изучить местное биоразнообразие. Авторы экспедиции отмечают, что распределение животных в этой зоне выглядит весьма неоднородным: например, на одном отрезке могут доминировать морские огурцы, а на другом — они отсутствуют полностью.

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