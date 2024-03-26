Глубоко в океане кровь становится зеленой: ученые объяснили, что превращает нас в Халка (видео)

Исследователи говорят, что по этой же причине большинство подводных обитателей имеют черный или красный окрас.

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Ученые объяснили, почему глубоко в океане красный цвет кажется зеленым, при чем "зеленеет" даже человеческая кровь. Такое явление связано с той же причиной, почему рыбы в Сумеречной зоне океана приобрели красный окрас, пишет IFLScience.

Для примера ученые приводят видео, который записал аквалангист глубоко под толщей воды. Мужчина показывает, как из его пальца вытекает зеленая кровь после укуса мурены. Отмечается, что видео было снято на глубине около 20 метров под водой.

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Причина таких странных метаморфоз достаточно проста. Любой видимый объект становится видимым потому, как свет отражается от него и улавливается нашими глазами. Красные объекты кажутся красными, потому что они поглощают другие спектры света, отражая больше красного света.

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Именно так нас учат в школах, но в реальности этот процесс более сложный. Объекты обычно отражают свет с разными длинами волн. В свою очередь, кровь поглощает больше цветов и отражает свет преимущественно в красном спектре. В меньшем количестве кровь отражает зеленый и синий свет.

В это же время, если смотреть на воду в океане, то она будет выглядеть слегка синей из-за поглощения большого количества света в красных длинах волн. Если спуститься достаточно глубоко, свет в красных длинах волн будет поглощаться еще сильнее, так что только зеленый свет будет виден вашими глазами или камерами.

Потому как красный свет так хорошо поглощается водой, многие глубоководные рыбы эволюционировали, чтобы обзавестись красной чешуей.

"На достаточно большой глубине такие животные превращаются в невидимок. Черные животные поглощают все доступные цвета света, а красные также кажутся черными, поскольку этот свет не отражается. Таким образом, глубоко в океане преобладают красные и черные животные", — объясняют в Национальном управлении океанических и атмосферных исследований США.

Напомним, на дне океана найдены "Свинки Барби", они ходят на цыпочках среди клубней картошки. Команда считает, что эти загадочные животные вполне могут относиться к новому виду, ранее не описанному учеными.