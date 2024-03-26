Глибоко в океані кров стає зеленою: вчені пояснили, що перетворює нас на Халка (відео)

Дослідники кажуть, що з цієї ж причини більшість підводних мешканців мають чорне або червоне забарвлення.

Related video

Учені пояснили, чому глибоко в океані червоний колір здається зеленим, при чому "зеленіє" навіть людська кров. Таке явище пов'язане з тією ж причиною, чому риби в Сутінковій зоні океану набули червоного забарвлення, пише IFLScience.

Для прикладу вчені наводять відео, яке записав аквалангіст глибоко під товщею води. Чоловік показує, як з його пальця витікає зелена кров після укусу мурени. Зазначається, що відео було знято на глибині близько 20 метрів під водою.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Причина таких дивних метаморфоз досить проста. Будь-який видимий об'єкт стає видимим тому, як світло відбивається від нього і вловлюється нашими очима. Червоні об'єкти здаються червоними, тому що вони поглинають інші спектри світла, відбиваючи більше червоного світла.

Важливо

На 70 метрів вищий за нинішній: коли рівень світового океану був найвищим в історії Землі

Саме так нас вчать у школах, але в реальності цей процес складніший. Об'єкти зазвичай відбивають світло з різними довжинами хвиль. Своєю чергою, кров поглинає більше кольорів і відбиває світло переважно в червоному спектрі. У меншій кількості кров відбиває зелене та синє світло.

Водночас, якщо дивитися на воду в океані, то вона виглядатиме злегка синьою через поглинання великої кількості світла в червоних довжинах хвиль. Якщо спуститися досить глибоко, світло в червоних довжинах хвиль буде поглинатися ще сильніше, тож тільки зелене світло буде видно вашими очима або камерами.

Оскільки червоне світло так добре поглинається водою, багато глибоководних риб еволюціонували, щоб обзавестися червоною лускою.

"На досить великій глибині такі тварини перетворюються на невидимок. Чорні тварини поглинають усі доступні кольори світла, а червоні також здаються чорними, оскільки це світло не відбивається. Таким чином, глибоко в океані переважають червоні та чорні тварини", — пояснюють у Національному управлінні океанічних і атмосферних досліджень США.

Нагадаємо, на дні океану знайдено "Свинки Барбі", вони ходять навшпиньках серед бульб картоплі. Команда вважає, що ці загадкові тварини цілком можуть належати до нового виду, раніше не описаного вченими.