Охотятся на пальцы ног: Кипр атаковали гигантские 12-сантиметровые клопы

Исследователи считают, что огромные клопы прибыли на остров с материка, однако никто не знает, как и зачем они это сделали.

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Гигантские водяные клопы, также известные как "кусатели пальцев ног", принадлежат к роду Lethocerus, в который входят виды птицеядных. Ранее представители этого вида не были замечены на острове, однако теперь ученые считают, что они вторгаются на средиземноморский остров Кипр, пишет Live Science.

Новое исследование свидетельствует, что эти 12-сантиметровые водяные клопы могут наносить болезненные укусы. В данный момент жуков обнаружили на восточном побережье острова и уже предупредили местных жителей и туристов. По словам авторов исследования, в данный момент людям лучше держать глаза открытыми, а пальцы ног — подальше от воды.

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Данные Службы национальных парков свидетельствуют о том, что представители этого вида обычно обитают в пресноводных средах, например, пруды и болота по всему миру. Огромные клопы вооружены клешнеобразными придатками и ядовитой слюной, что позволяет им обездвиживать и высасывать жидкость из добычи.

Ранее исследователи обнаружили, что эти насекомые также охотятся за пальцами ничего не подозревающих людей, за это их и прозвали "кусателями пальцев ног". К счастью, такой укус гигантского клопа не является токсичным для человека, так как мы слишком велики для них, однако неприятные последствия все же будут.

Ранее ученые встречали гигантских водных клопов на материке в Турции, Ливане, Израиле и Египте, однако на Кипре эти насекомые не были замечены. В новом исследовании ученые изучили сообщения в местных группах в период с 2020 по 2021 год и смогла собрать больше информации об их внезапном появлении.

По словам команды, в восточной низменной части острова были замечены 7 гигантских водяных клопов. Исследователи также проверили это место и обнаружили две особи. Найденные насекомые принадлежат к виду Lethocerus patrelis, а их длина может достигать 8 сантиметров. Увы, команда не смогла идентифицировать оставшиеся виды жуков только по фотографиям и поэтому записала их как Lethocerus.

Авторы исследования считают, что жуки, вероятно, прилетели с материка, однако все еще теряются в догадках, зачем насекомые пересекли открытое море. Предполагается, что гигантских клопов могли привлечь огни на противоположном побережье. Впрочем, есть и другая теория: жуки могли мигрировать на Кипр в поисках пищи или же были принесены сюда стихией.

Хотя исследователи уверены, что эти насекомые являются новыми для острова и могут появиться и другие, они не считают, что Lethocerus представляет угрозу для экосистемы Кипра. Авторы исследования уверяют, что на острове есть места обитания, аналогичные материковой части — здесь обитают естественные хищники гигантских клопов, которые, вероятно, смогут с ними справиться.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли в коже человека вещество, отталкивающее постельных клопов.