Полюють на пальці ніг: Кіпр атакували гігантські 12-сантиметрові клопи

Дослідники вважають, що величезні клопи прибули на острів із материка, проте ніхто не знає, як і навіщо вони це зробили.

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Гігантські водяні клопи, також відомі як "кусачі пальців ніг", належать до роду Lethocerus, до якого входять види птахоїдних. Раніше представники цього виду не були помічені на острові, проте тепер учені вважають, що вони вдираються на середземноморський острів Кіпр, пише Live Science.

Нове дослідження свідчить, що ці 12-сантиметрові водяні клопи можуть завдавати болісних укусів. Наразі жуків виявили на східному узбережжі острова і вже попередили місцевих жителів і туристів. За словами авторів дослідження, наразі людям краще тримати очі відкритими, а пальці ніг — якомога далі від води.

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Дані Служби національних парків свідчать про те, що представники цього виду зазвичай мешкають у прісноводних середовищах, наприклад, ставках і болотах по всьому світу. Величезні клопи озброєні клешнеподібними придатками та отруйною слиною, що дає їм змогу знерухомлювати та висмоктувати рідину зі здобичі.

Раніше дослідники виявили, що ці комахи також полюють за пальцями людей, які нічого не підозрюють, за це їх і прозвали "кусателями пальців ніг". На щастя, такий укус гігантського клопа не є токсичним для людини, тому що ми надто великі для них, проте неприємні наслідки все ж будуть.

Раніше вчені зустрічали гігантських водних клопів на материку в Туреччині, Лівані, Ізраїлі та Єгипті, проте на Кіпрі ці комахи не були помічені. У новому дослідженні вчені вивчили повідомлення в місцевих групах у період з 2020 по 2021 рік і змогла зібрати більше інформації про їхню раптову появу.

За словами команди, у східній низинній частині острова було помічено 7 гігантських водяних клопів. Дослідники також перевірили це місце і виявили дві особини. Знайдені комахи належать до виду Lethocerus patrelis, а їхня довжина може досягати 8 сантиметрів. На жаль, команда не змогла ідентифікувати види жуків, що залишилися, тільки за фотографіями й тому записала їх як Lethocerus.

Автори дослідження вважають, що жуки, ймовірно, прилетіли з материка, проте все ще губляться в здогадках, навіщо комахи перетнули відкрите море. Припускають, що гігантських клопів могли привабити вогні на протилежному узбережжі. Утім, є й інша теорія: жуки могли мігрувати на Кіпр у пошуках їжі або ж були принесені сюди стихією.

Хоча дослідники впевнені, що ці комахи є новими для острова і можуть з'явитися й інші, вони не вважають, що Lethocerus становить загрозу для екосистеми Кіпру. Автори дослідження запевняють, що на острові є місця проживання, аналогічні материковій частині — тут мешкають природні хижаки гігантських клопів, які, ймовірно, зможуть з ними впоратися.

Раніше Фокус писав про те, що вчені знайшли в шкірі людини речовину, що відштовхує постільних клопів.