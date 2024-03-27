Такс в Германии объявят вне закона: почему эту породу собак хотят запретить

Местные власти хотят запретить такс в стране, ссылаясь на то, что эта порода со "скелетной аномалией".

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В феврале 2024 года был опубликован проект нового закона о защите животных. Большинство мер, прописанных в законе, работают на регулирование онлайн-торговли животными и принятие мер против незаконной торговли щенками. Однако из законопроекта также следует, что таксы в Германии вскоре могут оказаться вне закона, пишет Daily Mail.

Немецкий клуб собаководов (VDH) подал петицию о спасении "наших любимых собак", утверждая, что закон оставляет слишком много места для интерпретации в определении того, что представляет собой генетический дефект. Собаководы опасаются, что их питомцы-таксы могут оказаться под запретом из-за коротких ног, удлиненного позвоночника, что делает животных уязвимыми перед проблемами со спиной.

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Дело в том, что согласно законопроекту, таксы попадают под определение собак со "скелетными аномалиями". В тексте документа говорится о запрете пород с особенностями, такими как проблемы с позвоночником, связанные с короткими ногами и длиной спины, то есть фактически речь идет и о таксах, в том числе.

Петиция Немецкого клуба собаководов уже собрала 12 500 подписей. Авторы петиции опасаются, что в случае принятия нового закона о защите прав животных, многие здоровые породы собак могут оказаться под запретом в Германии.

В тексте документа перечислены различные характеристики заболеваний, способные привести к запрету разведения здоровых собак. Авторы петиции считают, что этого можно избежать, если многие из этих характеристик будут четко описаны — в данный момент, по мнению VDH, некоторые из них "двусмысленны и расплывчаты".

Отметим, что среди особенностей, указанных в законе, значатся:

аномалии скелетной системы;

нарушения движений;

хромота;

отсутствие волос;

сокращение продолжительности жизни.

В свою очередь авторы петиции считают, что понятие "аномалии скелетной системы" является слишком расплывчатым — по мнению VDH, его можно интерпретировать как запрет на разведение "любых значительных отклонений в размерах".

Под это определение также подходят и таксы, для которых характерны короткие ноги, появившиеся в результате генетического заболевания, известного как хондродисплазия — является разновидностью карликовости. Известно, что такс специально вывели с короткими ногами, чтобы они могли лазать по зарослям и зарываться в землю для охоты на барсуков.

В то же время представители этой породы часто страдают от смещения межпозвоночного диска, которое может быть вызвано диспропорцией между короткими ногами и относительно длинным позвоночником. В результате у животных может развиться хромота. В результате, в прошлом году организация по защите животных Peta призвала не покупать такс из-за их проблем со здоровьем, которые также могут включать и артрит.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили, что собаки понимают слова, а не просто звуки.