Прожила месяц после открытия. Самую большую змею в мире жестоко убили в лесах Амазонки (фото)

Безжизненное тело 200-килограммовой змеи обнаружили посреди леса — гигантская змея прожила лишь месяц, после того, как ее обнаружили биологи.

Related video

В конце февраля 2024 года в лесах Амазонки в Бразилии биологи обнаружили невероятно большую зеленую анаконду, которую назвали Ана Джулия. Ее длина достигала невероятных почти 8 метров, а вес составлял около 200 килограмм. Позже ученые также установили, что Ана Джулия на самом деле относится к совершенно новому виду — об этом свидетельствовала 5,5% разница в ДНК гигантской змеи в сравнении с другими анакондами, пишет Daily Mail.

Увы, самая большая змея в мире прожила всего чуть больше месяца после того, как ее обнаружила группа из 15 биологов. Ее безжизненное тело было найдено в реке Формозу в сельской местности Бонито на юге Бразилии. Предполагается, что самую большую змею в мире застрелили местные охотники.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Биологи, обнаружившие новый вид, опечалены таким поворотом. По словам биолога профессора Фрика Вонка, он был весьма опечален и зол, услышав эту новость. В данный момент нет официального подтверждения причины смерти гигантской анаконды, однако несколько источников утверждают, что она была застрелена охотниками.

Исследователи отмечают, что в феврале этого года гигантская змея выглядела вполне здоровой и, вероятно, была в самом расцвете сил. Биологи уверены, что в ближайшие годы Ана Джулия могла бы произвести на свет большое потомство.

Пресмыкающееся длиной почти 8 м весит около 200 кг Фото: Twitter

Более того, профессор Вонк считает убийство гигантской змеи "сокрушительным ударом по местному биоразнообразию": увы, в местных лесах плавает не так много представителей этого удивительного вида, который лишь недавно был открыт учеными.

Профессор Вонк также утверждает, что Ана Джулия была самой большой змеей, которую ему когда-либо доводилось видеть. Она также, вероятно, была и самой большой змеей во всем мире — фактически профессор Вонк называет открытие этого нового вида северной зеленой анаконды "кульминацией своей карьеры ученого".

Лишь месяц назад профессору удалось сделать невероятные кадры плавания в водах Амазонки с этой огромной змеей. На фото видно, что змея была толщиной с автомобильную шину. По словам режиссера фильмов о дикой природе Кристиана Димитриса, мертвая змея обнаруженная в реке Амазонки такая же, как и та, что была месяц назад описана биологами. Чтобы убедиться в своей правоте режиссер сравнил отметины на морде анаконды, а потому уверен. Что это именно Ана Джулия была убита в Амазонке.

Судя по этому брачному шару, это не очевидно, но самки зеленых анаконд намного крупнее своих самцов Фото: Jesus Rivas

Смерть самой большой змеи в мире также подтвердила специалист и исследователь анаконд виз Университета Сан-Паулу Джулиана Терра, называющая Ану Джулию "символом региона Бонито".

Отметим, что ранее считалось, что в Амазонке обитает лишь один вид зеленой анаконды, называемый гигантской анакондой. Однако в феврале 2024 года все изменилось, когда ученые наткнулись на гигантскую змею, а затем провели анализ ДНК. В результате удалось узнать, что огромная змея в Амазонке на самом деле принадлежит к совершенно новому виду.

Ранее Фокус писал о том, что новый вид гигантских анаконд обнаружен с помощью Уилла Смита.