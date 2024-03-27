Прожила місяць після відкриття. Найбільшу змію у світі жорстоко вбили в лісах Амазонки (фото)

Мертве тіло 200-кілограмової змії виявили посеред лісу — гігантська змія прожила лише місяць, після того, як її виявили біологи.

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Наприкінці лютого 2024 року в лісах Амазонки в Бразилії біологи виявили неймовірно велику зелену анаконду, яку назвали Ана Джулія. Її довжина сягала неймовірних майже 8 метрів, а вага становила близько 200 кілограмів. Пізніше вчені також встановили, що Ана Джулія насправді належить до абсолютно нового виду — про це свідчила 5,5% різниця в ДНК гігантської змії, як порівняти з іншими анакондами, пише Daily Mail.

На жаль, найбільша змія у світі прожила всього трохи більше ніж місяць після того, як її виявила група з 15 біологів. Її неживе тіло було знайдено в річці Формозу в сільській місцевості Боніто на півдні Бразилії. Передбачається, що найбільшу змію у світі застрелили місцеві мисливці.

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Біологи, які виявили новий вид, засмучені таким поворотом. За словами біолога професора Фріка Вонка, він був вельми засмучений і злий, почувши цю новину. Наразі немає офіційного підтвердження причини смерті гігантської анаконди, проте кілька джерел стверджують, що її застрелили мисливці.

Дослідники зазначають, що в лютому цього року гігантська змія виглядала цілком здоровою і, ймовірно, була в самому розквіті сил. Біологи впевнені, що найближчими роками Ана Джулія могла б принести на світ велике потомство.

Плазун завдовжки майже 8 м важить близько 200 кг Фото: Twitter

Ба більше, професор Вонк вважає вбивство гігантської змії "нищівним ударом по місцевому біорізноманіттю": на жаль, у місцевих лісах плаває не так багато представників цього дивовижного виду, який лише нещодавно був відкритий вченими.

Професор Вонк також стверджує, що Ана Джулія була найбільшою змією, яку йому коли-небудь доводилося бачити. Вона також, імовірно, була і найбільшою змією в усьому світі — фактично професор Вонк називає відкриття цього нового виду північної зеленої північної анаконди "кульмінацією своєї кар'єри вченого".

Лише місяць тому професору вдалося зробити неймовірні кадри плавання у водах Амазонки з цією величезною змією. На фото видно, що змія була завтовшки з автомобільну шину. За словами режисера фільмів про дику природу Крістіана Дімітріса, мертва змія, яку виявили в річці Амазонки, така ж сама, як і та, що була місяць тому описана біологами. Щоб переконатися у своїй правоті режисер порівняв відмітини на морді анаконди, а тому впевнений. Що це саме Ана Джулія була вбита в Амазонці.

Судячи з цієї шлюбної кулі, це не очевидно, але самки зелених анаконд набагато більші за своїх самців Фото: Jesus Rivas

Смерть найбільшої змії у світі також підтвердила фахівець і дослідник анаконд віз Університету Сан-Паулу Джуліана Терра, яка називає Ану Джулію "символом регіону Боніто".

Зазначимо, що раніше вважалося, що в Амазонці мешкає лише один вид зеленої анаконди, званий гігантською анакондою. Однак у лютому 2024 року все змінилося, коли вчені натрапили на гігантську змію, а потім провели аналіз ДНК. У результаті вдалося дізнатися, що величезна змія в Амазонці насправді належить до абсолютно нового виду.

Раніше Фокус писав про те, що новий вид гігантських анаконд виявлено за допомогою Вілла Сміта.