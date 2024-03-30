Ложно обвиненные динозавры почти 100 лет считались похитителями яиц: что они делали у гнезда

Исследователи считают, что овирапторы вовсе не были злодеями, похищающими яйца других динозавров.

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Десятки миллионов лет назад нашу Землю населяли огромные динозавры — они считались высшими хищниками на планете, пока их не погубил гигантский астероид, врезавшийся в Землю. Столетиями ученые обнаруживают кости гигантских хищников и пытаются пролить свет на их жизнь. Так, почти сто лет назад ученые окрестили овирапторов "похитителями яиц", хотя на самом деле они этого не делали, пишет IFLScience.

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История началась в 1924 году, когда в пустыне Гоби была обнаружена окаменелость пока еще безымянного теропода. Его останки находились слишком близко к кладке яиц, которая, как считали ученые, принадлежала протоцератопсу. Более того ученые изучили окаменелость и пришли к выводу, что челюсть теропод идеально подходит для того, чтобы раздавливать яйца. В результате неизвестного теропода, чьи окаменелости были найдены в пустыне прозвали овираптором. Ученые также предположили, что десятки лет назад он занимался тем, что грабил гнезда других динозавров.

Все изменилось в середине 1990-х годов, когда ученые обнаружили множество окаменелых яиц с эмбрионами. Они внимательно изучили эмбрионы и обнаружили, что они вовсе не принадлежат протоцератопсам. На самом деле окаменелость овираптора была обнаружена у его собственного гнезда.

Гнездовое поведение овираптора, похоже, имеет сходство с поведением современных птиц Фото: Shutterstock

Позже ученые обнаружили еще несколько окаменелостей, которые доказывают, что овирапторы на самом деле высиживали яйца как птицы. Ученые также нашли первый в мире экземпляр, включающий яйца с эмбрионами и первого в мире овирапторида, обнаруженного за пределами пустыни Гоби.

По словам доктора Дарлы Зеленицкая из Университета Калгари, вероятно, овирапторы были ложно обвинены более сотни лет назад, когда их первые окаменелости были найдены у гнезда. На самом деле эти древние существа, как показывают исследования, были "родителями года" и всего лишь пытались защитить своих детенышей.

Не менее любопытным фактом является то, что овирапторы также стали первым доказательством того, что динозавры, вероятно, любили прижиматься друг к другу. Во время распкопок ученые обнаружили три окаменелости овираптора возрастом около 70 миллионов лет, сохранившиеся так, будто они спали группой, прижавшись друг к другу.

Ранее Фокус писал о том, что ученые "воскресили" динозавра, жившего 124 млн лет назад, чтобы он взмахнул крыльями.