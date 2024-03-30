Хибно звинувачені динозаври майже 100 років вважалися викрадачами яєць: що вони робили біля гнізда

Дослідники вважають, що овіраптори зовсім не були лиходіями, які викрадали яйця інших динозаврів.

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Десятки мільйонів років тому нашу Землю населяли величезні динозаври — їх вважали вищими хижаками на планеті, поки їх не згубив гігантський астероїд, що врізався в Землю. Століттями вчені виявляють кістки гігантських хижаків і намагаються пролити світло на їхнє життя. Так, майже сто років тому вчені охрестили овірапторів "викрадачами яєць", хоча насправді вони цього не робили, пише IFLScience.

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Історія почалася 1924 року, коли в пустелі Гобі було виявлено скам'янілість поки що безіменного теропода. Його рештки знаходилися занадто близько до кладки яєць, яка, як вважали вчені, належала протоцератопсу. Ба більше, вчені вивчили скам'янілість і дійшли висновку, що щелепа теропода ідеально підходить для того, щоб розчавлювати яйця. У результаті невідомого теропода, чиї скам'янілості були знайдені в пустелі, прозвали овіраптором. Вчені також припустили, що десятки років тому він займався тим, що грабував гнізда інших динозаврів.

Усе змінилося в середині 1990-х років, коли вчені виявили безліч скам'янілих яєць з ембріонами. Вони уважно вивчили ембріони та виявили, що вони зовсім не належать протоцератопсам. Насправді скам'янілість овіраптора було виявлено біля його власного гнізда.

Гніздова поведінка овіраптора, схоже, має схожість із поведінкою сучасних птахів Фото: Shutterstock

Пізніше вчені виявили ще кілька скам'янілостей, які доводять, що овіраптори насправді висиджували яйця як птахи. Науковці також знайшли перший у світі екземпляр, що включає яйця з ембріонами, і першого у світі овірапторида, виявленого за межами пустелі Гобі.

За словами доктора Дарли Зеленицької з Університету Калгарі, ймовірно, овіраптори були хибно звинувачені понад сотню років тому, коли їхні перші скам'янілості були знайдені біля гнізда. Насправді ці стародавні істоти, як показують дослідження, були "батьками року" і всього лише намагалися захистити своїх дитинчат.

Не менш цікавим фактом є те, що овіраптори також стали першим доказом того, що динозаври, ймовірно, любили притулятися один до одного. Під час розкопок учені виявили три скам'янілості овіраптора віком близько 70 мільйонів років, що збереглися так, ніби вони спали групою, притулившись один до одного.

Раніше Фокус писав про те, що вчені "воскресили" динозавра, який жив 124 млн років тому, щоб він змахнув крилами.