Эликсир против старения найден: секрет хранят загадочные существа с 8 ногами (фото)

Исследователи считают, что наконец-то приблизились к разгадке тайны вечной жизни — белки одного вида животных могут помочь жить дольше.

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Тысячелетиями исследователи по всему миру пытаются найти то, что позволит людям жить дольше. Теперь ученые, изучающие загадочных существ, называемых тихоходками, возможно, нашли то, что поможет замедлить старение человека, пишет Daily Mail.

Тихоходки — удивительные, почти микроскопические существа, которых иногда также называют водяными медведями. Эти животные способны выжить даже в самых суровых условиях, которые привели бы к гибели других форм жизни.

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Изучая тихоходок ученые обнаружили, что у них есть белки CAHS, образующие гели внутри клеток. Эти белки замедляют жизненные процессы, предотвращая повреждение клеток. Авторы нового исследования считают, что этот гель может быть "эликсиром против старения", который так долго искали люди. Результаты исследования были опубликованы в журнале Protein Science.

Белки CAHS образуют гель внутри клеток Фото: Protein Science

В новом исследовании группа международных ученых ввела белки тихоходок в клетки человека и обнаружила, что они замедляются и впадают в своего рода "спячку". Простыми словами, белки водяных медведей действовали на людей так же, как и на самих тихоходок.

Теперь команда считает, что им удастся замедлить старение человека, путем введения наших клеток и тканей в состояние анабиоза, подобно тому, как это делает тихоходка, находящаяся в состоянии стресса. Более ранние исследования уже показали, что тихоходки в стрессовом состоянии способны пережить огромное давление глубокого моря, экстремально высокие и низкие температуры, полное обезвоживание, длительный голод, а также вакуум и радиацию космического пространства.

На этом изображении сравнивается один белок, который не образует гели, лизоцим (вверху слева), с двумя, которые это делают: CAHS D (внизу) и желатин (вверху справа) Фото: Protein Science

Секрет выживаемости тихоходок заключается в их форме анабиоза. Фактически эти животные способны замедлить все свое тело, в том числе и на микроскопическом уровне, когда испытывают стресс. Ученые уже выяснили, что водяные медведи способны входить в состояние биостаза, где могут годами жить при полном обезвоживании, пока вода вновь не станет доступной.

По словам соавтора исследования, научного сотрудника Сильвии Санчес-Мартинес из Университета Вайоминга, они с коллегами обнаружили, что секрет выживаемости тихоходок на самом деле скрывается в конкретных белках и эти белки оказывают аналогичный эффект на человеческие клетки.

Более того, команда также обнаружила, что человеческие клетки с белками тихоходок становятся более устойчивыми к стрессам, наделяя клетки человека свойства тихоходок. Это открытие может означать, что тихоходки являются важным оружием в борьбе со старением человека.

Клетки почек человека, обработанные CAHS D (второй ряд сверху), пережили стресс намного лучше, чем необработанные клетки (верхний ряд) или клетки, прошедшие генную терапию для повышения устойчивости к стрессу (два нижних ряда) Фото: Protein Science

Авторы исследования полагают, что если наши клетки смогут противостоять повреждению ДНК от солнца или токсического воздействия, как это делают клетки водяных медведей, вероятно, нам удастся замедлить процесс старения.

Кроме того, результаты нового исследования также могут быть применены для транспортировки человеческих стволовых клеток или лекарств, например, препаратов для лечения гемофилии, требующих охлаждения. В результате подобные лекарства можно будет отправлять без охлаждения, а значит больше людей смогут получить препараты.

Ранее Фокус писал о том, что ученые нашли способ замедлить биологическое старение: достаточно поселиться в нужном месте.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.