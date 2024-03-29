Космический аппарат NASA определил возраст странных астероидов: неожиданное открытие (фото)

Ученые считают, что маленькие астроиды являются более сложными объектами, чем предполагается.

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В ноябре прошлого года, космический аппарат NASA "Люси" пролетел мимо первой официальной цели своего исследования космоса – астероида Динкинеш в главном поясе астероидов. Ученые выяснили, что этот космический камень на самом деле состоит из трех отдельных каменей, собранных вместе. Хотя это было неожиданное открытие, еще более неожиданным оказалось то, что Динкинеш имеет спутник, который получил название Селам. Но ученые были шокированы, узнав, что этот спутник состоит из двух соединенных вместе камней. Теперь же ученые выяснили настоящий возраст двух астероидов, который отличается у двух объектов, пишет Space.

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Команда миссии "Люси" выбрала астероид Динкинеш для того, чтобы проверить систему слежения космического аппарата, которая позволяет ему автономно определять местоположение астероида и удерживать его в поле зрения. Оказалось, что эта система работает даже лучше, чем ожидалось, как сообщили ученые.

Также ученые сообщили, что в результате изучения двух странных астероидов, они получили огромное количество невероятно ценных данных, которые еще проходят обработку.

Учитывая полученные данные, ученые смогли определить истинный возраст космических камней, а также предполагают, что они были частью более крупного астероида. Динкинеш имеет размер 790 метров, а ширина каждого элемента спутника Селам составляет 220 метров. Такие двойные астероиды, как Селам, называются контактной двойной системой и встречаются очень редко.

Астероид Динкинеш (слева) и его спутник Селам (справа) Фото: NASA

Изучив кратеры на астероидах, ученые пришли к выводу, что возраст Динкинеша составляет 7 млн лет, а Селама – примерно 2 млн лет. Ученых заинтриговала разница в возрасте, которая указывает на то, что, возможно, за формирование камней отвечали разные процессы.

По словам ученых, тот факт, что выбранный случайным образом для проверки системы слежения аппарата "Люси" астероид оказался настолько интересным и таким странным, говорит о том, что, либо ученым невероятно повезло, либо такие маленькие астероиды намного сложнее, чем предполагалось.

Миссия "Люси", которая была отправлена в космос в октябре 2021 года, начнет исследование своих основных целей, то есть троянских астероидов Юпитера, в августе 2027 года. Троянские астероиды находятся в двух отдельных группа и путешествуют перед Юпитером и позади планеты по той же орбите, по которой газовый гигант вращается вокруг Солнца.

С 2027 по 2033 год аппарат "Люси" будет изучать 8 троянских астероидов, благодаря которым ученые надеются получить информацию о создании нашей Солнечной системы и, возможно, о зарождении жизни на Земле.

Фокус уже писал о том, что астрономы обнаружили уже 17-й троянский астероид Марса. Хотя впервые этот камень заметили еще в прошлом году, но только недавно подтвердили его троянскую природу.

Также Фокус писал о том, что Китай отправил на Луну секретную миссию и пытается ее спасти. Данные отслеживания маневров китайский аппаратов показывают, что Китай пытается спасти похоже не совсем удачную миссию.