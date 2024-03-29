Космічний апарат NASA визначив вік дивних астероїдів: несподіване відкриття (фото)

Вчені вважають, що маленькі астроїди є більш складними об'єктами, ніж передбачається.

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У листопаді минулого року, космічний апарат NASA "Люсі" пролетів повз першу офіційну мету свого дослідження космосу — астероїд Дінкінеш у головному поясі астероїдів. Вчені з'ясували, що цей космічний камінь насправді складається з трьох окремих каменів, зібраних разом. Хоча це було несподіване відкриття, ще більш несподіваним виявилося те, що Дінкінеш має супутник, який отримав назву Селам. Але вчені були шоковані, дізнавшись, що цей супутник складається з двох з'єднаних разом каменів. Тепер же вчені з'ясували справжній вік двох астероїдів, який відрізняється у двох об'єктів, пише Space.

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Команда місії "Люсі" обрала астероїд Дінкінеш для того, щоб перевірити систему стеження космічного апарата, яка дає йому змогу автономно визначати місце розташування астероїда й утримувати його в полі зору. Виявилося, що ця система працює навіть краще, ніж очікувалося, як повідомили вчені.

Також вчені повідомили, що в результаті вивчення двох дивних астероїдів, вони отримали величезну кількість неймовірно цінних даних, які ще проходять обробку.

З огляду на отримані дані, вчені змогли визначити справжній вік космічних каменів, а також припускають, що вони були частиною більшого астероїда. Дінкінеш має розмір 790 метрів, а ширина кожного елемента супутника Селам становить 220 метрів. Такі подвійні астероїди, як Селам, називаються контактною подвійною системою і зустрічаються дуже рідко.

Астероїд Дінкінеш (ліворуч) і його супутник Селам (праворуч) Фото: NASA

Вивчивши кратери на астероїдах, учені дійшли висновку, що вік Дінкінеша становить 7 млн років, а Селама — приблизно 2 млн років. Учених заінтригувала різниця у віці, яка вказує на те, що, можливо, за формування каменів відповідали різні процеси.

За словами вчених, той факт, що обраний випадковим чином для перевірки системи стеження апарату "Люсі" астероїд виявився таким цікавим і таким дивним, говорить про те, що, або вченим неймовірно пощастило, або такі маленькі астероїди набагато складніші, ніж передбачалося.

Місія "Люсі", яку відправили в космос у жовтні 2021 року, почне дослідження своїх основних цілей, тобто троянських астероїдів Юпітера, у серпні 2027 року. Троянські астероїди перебувають у двох окремих групах і мандрують перед Юпітером і позаду планети тією самою орбітою, якою газовий гігант обертається навколо Сонця.

З 2027 до 2033 року апарат "Люсі" вивчатиме 8 троянських астероїдів, завдяки яким вчені сподіваються отримати інформацію про створення нашої Сонячної системи і, можливо, про зародження життя на Землі.

Фокус уже писав про те, що астрономи виявили вже 17-й троянський астероїд Марса. Хоча вперше цей камінь помітили ще торік, але тільки нещодавно підтвердили його троянську природу.

Також Фокус писав про те, що Китай відправив на Місяць секретну місію і намагається її врятувати. Дані відстеження маневрів китайський апаратів показують, що Китай намагається врятувати схоже не зовсім вдалу місію.