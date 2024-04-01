Дно Северного моря испещрено "язвами", но причина их появления очень милая: что это было

Исследователи считают, что раскрыли тайну возникновения множества дыр на морском дне — причина оказалась весьма милой.

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В Северном море, на глубине около 100 метров, морское дно усеяно 40 000 неглубокими углублениями в песке. Некоторые из тих углублений простираются более чем на 10 метров, также они отличаются формами и размерами: некоторые выглядят как длинные борозды, другие — как полумесяцы или круги, пишет Popular Science.

Впервые оспины были замечены морским геофизиком из Кильского университета в Германии Йенесом Шнайдер фон Даймлингом. Тогда ученый предположил, что углубления на морском дне могут быть свидетельством просачивания метана из отложений.

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Отметим, что выходы метана часто становятся местом возникновения уникальных сообществ на морском дне. Кроме того, метан является мощной, пусть и не долговечной молекулой, вызывающей изменения климата. В любом из этих случаев масштабная утечка метана из Северного моря выглядит весьма любопытной для науки.

Однако внешний вид оспин на морском дне не был похож на типичные источники выхода метана, что поставило ученых в тупик. В ходе исследования Шнайдер фон Даймлинг с командой изучили миллионы полученных ранее сканов местности, сделанных с помощью многолучевого эхолота. В результате ученые смогли получить множество изображений странных углублений, а также не заметили поблизости живых метановых организмов. Но ученые заметили нечто любопытное.

Ученые провели новое сканирование, чтобы посмотреть, как морское дно изменилось за год. Результаты показали, что на морском дне не только появились новые оспины, но старые также значительно расширились или слились с соседними. Подобное, как правило, не наблюдается при утечке метана.

На помощь пришли биологи, которые предположили, что виновниками появления дыр на морском дне стали голодные морские свиньи. В предыдущих исследованиях ученые обнаружили песчинки в желудках выброшенных на мель морских свиней. Кроме того, в их желудках также были обнаружены останки песчаных угрей и маленьких рыб, зарывающихся в морское дно. В результате ученые предположили, что следы на морском дне могут оставлять морские свинье, в попытках обнаружить в песке добычу.

Команда признает, что пока это лишь теория, которая требует подтверждения. По словам Мангуса Уолберга, изучающего биологию китообразных в Университете Южной Дании, проблема заключается в том, что морские свиньи чрезвычайно пугливы, а потому за ними сложно наблюдать.

Однако ученый также отмечает, что ранее ему доводилось наблюдать, как морские свиньи рыскают в камнях и водорослях в поисках мелкой рыбы. Кроме того китообразным свойственно менять свои методы добычи пищи в зависимости от ее доступности.

Северное море является домом для множества морских свиней и песчаных угрей, а потому вполне вероятно, что отметены на морском дне и правда были оставлены морскими свиньями. Отметим, что Шнайдер фон Даймлинг продолжает свои исследования в других местах, где также водятся морские свиньи — у побережья Канады и Новой Зеландии.

Ученые считают, если им удастся обнаружить подобные углубления на морском дне и в этих регионах, это может стать отличным фактором, помогающим определить места обитания морских свиней, которых не так-то просто обнаружить.

Ранее Фокус писал о скрытом ледниковом прошлом Северного моря: оно показывает, как будет таять лед Гренландии и Антарктиды.