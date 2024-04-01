Дно Північного моря поцятковане "виразками", але причина їхньої появи дуже мила: що це було

Дослідники вважають, що розкрили таємницю виникнення безлічі дірок на морському дні — причина виявилася вельми милою.

Related video

У Північному морі, на глибині близько 100 метрів, морське дно всіяне 40 000 неглибокими заглибленнями в піску. Деякі з тих заглиблень простягаються більш ніж на 10 метрів, також вони відрізняються формами та розмірами: деякі виглядають як довгі борозни, інші — як півмісяці або кола, пише Popular Science.

Уперше віспини помітив морський геофізик із Кільського університету в Німеччині Йенес Шнайдер фон Даймлінг. Тоді вчений припустив, що поглиблення на морському дні можуть бути свідченням просочування метану з відкладень.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Зазначимо, що виходи метану часто стають місцем виникнення унікальних спільнот на морському дні. Крім того, метан є потужною, нехай і не довговічною молекулою, що викликає зміни клімату. У будь-якому з цих випадків масштабний витік метану з Північного моря виглядає вельми цікавим для науки.

Однак зовнішній вигляд віспин на морському дні не був схожий на типові джерела виходу метану, що поставило вчених у глухий кут. Під час дослідження Шнайдер фон Даймлінг з командою вивчили мільйони отриманих раніше сканів місцевості, зроблених за допомогою багатопроменевого ехолота. У результаті вчені змогли отримати безліч зображень дивних заглиблень, а також не помітили поблизу живих метанових організмів. Але вчені помітили щось цікаве.

Учені провели нове сканування, щоб подивитися, як морське дно змінилося за рік. Результати показали, що на морському дні не тільки з'явилися нові віспини, але старі також значно розширилися або злилися з сусідніми. Подібне, як правило, не спостерігається при витоку метану.

На допомогу прийшли біологи, які припустили, що винуватцями появи дірок на морському дні стали голодні морські свині. У попередніх дослідженнях учені виявили піщинки в шлунках викинутих на мілину морських свиней. Крім того, в їхніх шлунках також було виявлено рештки піщаних вугрів і маленьких риб, що зариваються в морське дно. У результаті вчені припустили, що сліди на морському дні можуть залишати морські свині, у спробах виявити в піску здобич.

Команда визнає, що поки що це лише теорія, яка потребує підтвердження. За словами Мангуса Волберга, який вивчає біологію китоподібних в Університеті Південної Данії, проблема полягає в тому, що морські свині надзвичайно полохливі, а тому за ними складно спостерігати.

Однак учений також зазначає, що раніше йому доводилося спостерігати, як морські свині нишпорять у камінні та водоростях у пошуках дрібної риби. Крім того, китоподібним властиво змінювати свої методи добування їжі залежно від її доступності.

Північне море є домівкою для безлічі морських свиней і піщаних вугрів, а тому цілком імовірно, що відкинуті на морському дні й справді були залишені морськими свинями. Зазначимо, що Шнайдер фон Даймлінг продовжує свої дослідження в інших місцях, де також водяться морські свині — біля узбережжя Канади та Нової Зеландії.

Вчені вважають, якщо їм вдасться виявити подібні поглиблення на морському дні і в цих регіонах, це може стати чудовим фактором, що допомагає визначити місця проживання морських свиней, яких не так-то просто виявити.

Раніше Фокус писав про приховане льодовикове минуле Північного моря: воно показує, як танутиме лід Гренландії та Антарктиди.