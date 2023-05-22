Щось прогризло морське дно Берингового моря: вчені розгадали таємницю загадкових тунелів

Учені були спантеличені, коли виявили дірки на морському дні, проте тепер вважають, що все ж таки знайшли винуватця.

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Ще минулого літа під час експедиції в холодних водах Берингового моря між Росією та Аляскою група вчених помітила на морському дні акуратні лінії отворів. Фактично все дно було поцятковане дірками, проте дослідники все ще не розуміли хто або що створило ці дірки, пише The Guardian.

У новому дослідженні вчені на німецькому дослідницькому судні Sonne розпочали пошук доказів. Загалом вони переглянули сотні зображень, знятих камерою, що буксувала нам морським дном. Зрештою учені виявили безліч отворів овальної форми, кожен з яких був розміром 2 або 3 сантиметри, а вглиб сягав 30 сантиметрів. Проте досі таємниця залишалася таємницею — вчені не могли зрозуміти, що ж залишає ці загадкові дірки на морському дні.

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Відкриття відбулося випадково. Поряд з отворами було виявлено різні тварини, на яких і впали підозри. За словами Джулії Зігварт із Науково-дослідного інституту Зенкенберга та Музею природної історії у Франкфурті, більшість з місцевих жителів, яких зустріли дослідники, можна було б легко виключити. Наприклад, отвори були надто малі для морських їжаків і не підходили формою для черв'яків.

Втім, у якийсь момент Анжеліка Брандт із Зенкенберзького музею спостерігала за морським дном, коли виявила щось незвичайне — схоже, в об'єктиві з'явився автор отворів. Ним виявився крихітний рачок. Пізніше Брандт показала колегам відео, зняте іншим дослідником ще майже 40 років тому. На ньому був зображений амфіпод — родич пляжних цикад.

Відомо, що амфіподи родом з Антарктиди, а на відео вони були зняті в неволі — на кадрах було чітко видно, як крихітний рачок риє нору в піску у своєму акваріумі. Насправді він використовує свої великі передні придатки, щоб вигрібати пісок з ями й складати його в акуратну купу, не даючи йому зіслизнути назад в отвір.

Гігантський гренадер пропливає повз нору з ймовірним довгоголим морським їжаком усередині більшої нори Фото: Wiley online library

Зазначимо, що поки що це залишається лише припущенням. Дослідникам ще належить зловити антарктичну амфіподу, що риє тунелі у Беринговому морі. Передбачається, що вони живляться відкладами в багатих на поживні речовини шари морського дна, а щоб дістатися до них — риють собі тунелі.

Крім того, відомо, що ці ракоподібні можуть використовувати нори для розмноження. У самок є спеціальні сумки, в яких вони вирощують своїх дитинчат. Після народження личинки не відразу випливають із нори, а можуть залишатися з батьками місяцями. Ці амфіподи досягають всього 2 сантиметрів у довжину, а нора є для них найкращим способом отримати доступ до їжі та залишатися у безпеці.

Раніше Фокус писав про те, що на дні Атлантичного океану виявили загадкові дірки.