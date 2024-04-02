Время разбрасывать камни: перетертый щебень на полях решает проблему выбросов CO2

Исследование показало, что новый метод удобрения полей не только сократит углекислый газ в атмосфере, но и увеличит урожайность.

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Новое исследование показало, что измельченный щебень на фермерских полях может не только сократить выбросы парниковых газов, но и повысить урожайность сельскохозяйственных культур на 16%, пишет New Atlas.

Исследование было проведено учеными из Центра Леверхалма при Университете Шеффилда. Оно основывалось на предыдущей работе, опубликованной коллегами из Университета Шеффилда. Тогда ученые анализировали эффективность метода, называемого усиленного выветривания горных пород.

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Как известно, в природе камни поглощают углекислый газ из атмосферы, разлагаясь в окружающей среде. Чем на больше частей они распадутся, тем больше станет площадь поверхности, которая будет улавливать углерод. Таким образом увеличивается количество CO2, которое может быть поглощено.

Проблема в том, что камням требуется много времени, чтобы распасться на мелкие кусочки. Кроме этого, каменное крошево должно располагаться на большой площади, где будет подвергаться воздействию атмосферы. Именно в этом момент вступает в игру усиленное выветривание пород.

Процесс представляет собой механическое измельчение камней до консистенции пыли. После этого пыль рассеивают по сельскохозяйственным полям. Фермерам не придется тратить дополнительное время на эту процедуру, так как пыль можно добавлять к уже использующимся удобрениям.

В рамках первого исследования на эту тему, проведенного в 2020 году, ученые выяснили, что если применять этот метод в глобальных масштабах, то ежегодно пыль будет вытягивать до 2 млрд тонн углекислого газа из атмосферы. К примеру, этот показатель значительно больше, чем количество CO2, которое ежегодно выбрасывается глобальной авиацией и судоходством вместе взятыми.

Камни могут поставлять горнодобывающие предприятия, а фермеры могли бы получать финансовый стимул для внедрения новой технологии.

Второе исследования проводилось на протяжении 4 лет уже непосредственно на полях, где выращивалась кукуруза и соевые бобы. Часть участков на полях оставалась необработанной, а на другой части была распылена базальтовая пыль из расчета 50 тонн на гектар ежегодно.

Эксперимент показал, что урожайность обработанных участков была на 12-16% выше, чем на контрольных.

Такой результат был получен из-за того, что базальт повысил pH почвы, а это в свою очередь, повысило способность растений усваивать питательные вещества из почвы. Кроме этого, базальт выделял и собственные питательные вещества, такие как фосфор, калий и кальций.

Кроме этого, растения в итоге, содержали больше микро- и макроэлементов, что повышало их пищевую ценность как для людей, так и для домашнего скота.

Напомним, ученые записали, как "кричат" растения, когда им делают больно. Даже в самом тихом поле на самом деле есть звуки, которые не способны уловить люди.