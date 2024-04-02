Климатическая система Земли похожа на "Дженгу": удаление всего одного блока приведет к краху

Исследователи считают, что простые прогнозы являются ошибочными и не помогут нам предотвратить крах климатической системы Земли.

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Годами, полагаясь на математические модели, ученые предсказывали климатический кризис, который нависнет над планетой. 2023 год стал самым жарким за всю историю наблюдений, а 2024, вероятно, побьет его рекорд. В результате ученые полагаются, на компьютерные модели, чтобы предотвратить закипание Земли, но, кажется, все значительно сложнее, чем предполагали ранее, пишет SciTechDaily.

Новое математическое моделирование Атлантического меридионального переворота, системы океанских течений, демонстрирует большую сложность, чем считалось ранее. Теперь международная группа ученых считает, что полагаться на природу, предоставляющую простые индикаторы "раннего предупреждения" о климатической катастрофе, попросту неэффективно.

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Результаты нового исследования ученых предполагает, что климатическая система Земли может быть намного более непредсказуемой, чем считалось ранее. В ходе исследования команда смоделировала меридиональную опрокидывающую циркуляцию Атлантического океана, являющуюся одной из основных систем мирового океана.

Международная группа ученых, в которую вошли и математики из Университета Лестера, обнаружили, что стабильность климатической системы планеты может быть намного сложнее, чем простые состояния "включить-выключить", как считалось ранее.

Авторы нового исследования полагают, что переключение между состояниями климатической системы действительно может привести к серьезным изменениям в региональном климате Североатлантического региона. Однако это, как полагают ученые, далеко от масштабных последствий перехода между качественно разными состояниями.

В то же время команда не исключает, что некоторые из этих незначительных переходов в конце концов могут привести к серьезному переходу между разными состояниями с огромными глобальными климатическими последствиями. Увы, сигналы раннего предупреждения могут попросту быть неспособными определить степень серьезности ситуации и последующих переломных моментов.

Ученые сравнивают климатическую систему Земли с "Дженгой", подразумевая, что удаление некоторых блоков в действительности может влиять на стабильность всей системы. Однако, увы, ы не можем быть уверены, какой блок приведет к разрушению всей системы.

По словам профессора Валерио Лукарини из Школы математики и информатики Лестерского университета, новое исследование, по сути, открывает путь к взгляду на земной климат через призму статистической механики и теории сложности. В результате ученые считают, что для корректного и эффективного прогнозирования ученым потребуется объединить сложные численные модели, данные наблюдений и теории.

Ранее Фокус писал о том, что гигантский "вентилятор" в Антарктиде ускоряется: ледяные шапки Земли падут раньше, чем считалось.